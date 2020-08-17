Украина может полностью прекратить экспорт кондитерской продукции в Турцию - мнение

Украина на фоне введения Турцией дополнительной пошлины на импорт кондитерской продукции в размере от 15% до 20% может прекратить экспорт кондитерской продукции в эту страну и потерять от этого $15 млн в год, сообщил глава ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.

"Укркондпром" направил письмо в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на имя заместителя министра, торгового представителя Украины Тараса Качки в котором сообщил о том, что решение Турции о введении дополнительной пошлины приведет к прекращению украинского кондитерского экспорта в Турцию. Потери Украины могут достичь $15 млн. Мы ожидаем ответа со стороны нашего государства на указанное решение Турции", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Глава ассоциации отметил, что Украина при вступлении в ВТО подписала с Турцией двусторонний протокол о взаимном доступе на рынок на неравноправных для себя условиях по торговле сладостями.

"Украина согласилась применять в отношении турецких кондизделий пошлины в размере от 5 до 15% в зависимости от группы товаров, в то время как аналогичные украинские товары Турция облагает пошлиной на уровне 35-45%, причем страна взымает достаточно сложные для расчета пошлины – кроме адвалорных и специфических пошлин также применяется дополнительная пошлина на агрокомпоненты. Но несмотря на тот факт, что Турция применяет гораздо большие пошлины по отношению к нам, мы имеем паритетный торговый оборот", - пояснил Балдынюк.

По данным ассоциации, в прошлом году экспорт кондитерских изделий из Украины в Турцию вырос на 20% по сравнению с 2018 годом - до 7,12 тыс. тонн. Турция в 2019 году вошла в топ-10 импортеров украинской кондитерской продукции, ее доля от общего объема кондитерского экспорта составила 3%. Украина импортировала из Турции в 2019 году 7,56 тыс. тонн кондитерской продукции, что на 13% больше показателя 2018 года.

В первом полугодии 2020 экспорт украинских кондизделий в Турцию вырос на 2,7% и составил 3,06 тыс. тонн при средней цене экспорта 1,81 $/кг.

Глава "Укркондпрома" заметил, что Турция серьезно занимается поддержкой своих экспортеров - это и преференциальные режимы, и зоны свободной торговли с третьими странами. Также экспортеры платят намного меньше налогов внутри страны, кроме того, государство частично компенсирует расходы, которые несет экспортер, например, оплачивает стенды на ведущих выставках. Турция, в отличие от Украины, кроме таможенной защиты широко применяет и нетарифные методы.

"Мы призываем наше государство серьезно подойти к разработке политики торговли с Турцией, в том числе, и в отношении политики необоснованного применения Турцией нетарифных методов сдерживания украинского экспорта. Сейчас проходят переговоры о зоне свободной торговли с Турцией, это очень сложные переговоры, и Турция занимает сильную последовательную позицию защиты внутреннего рынка. Мы обеспокоены тем, что желание получить хорошее "паблисити" от подписания соглашения ЗСТ с Турцией может возобладать над торговыми интересами государства. ЗСТ с Турцией это, пожалуй, единственный способ сейчас исправить неравноправный торговый режим для многих отраслей экономики Украины, на который мы согласились, вступая в ВТО, и занять позицию защиты собственных интересов", - подчеркнул Балдынюк.

Он также провел аналогию с подписанием протокола о доступе на рынки со странами Европейского Союза при ступе в ВТО, отметив, что ЗСТ в Соглашении об ассоциации с ЕС исправила многие позиции в этом торговом режиме и, в частности, по кондитерскому направлению, что позволило перейти на полную торговую либерализацию с применением нулевых пошлин для обеих сторон.

Как сообщалось со ссылкой на Европейскую бизнес-ассоциацию (ЕБА), 20 августа вступает в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Согласно ему, с кондитерской продукции, импортируемой в Турцию, будет взиматься дополнительная пошлина в размере от 15% до 20%, за исключением продукции из ЕС и стран, с которыми у Турции подписаны Соглашения о свободной торговле.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ассоциация призвала ответственные органы предпринять незамедлительные меры, чтобы не допустить повышения Турцией таможенных сборов на украинскую кондитерскую продукцию.