Минэкономики согласовало предельный объем экспорта пшеницы на текущий сезон на уровне 17,5 млн тонн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 августа подписало с участниками рынка зерна приложение к зерновому меморандуму и согласовало предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.

"Зерновой меморандум является хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения. По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год - это тот ориентир, который сохранит нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн - до 1,7 млн тонн ", - цитируется в сообщении министерства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Кроме того, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госстата, прогнозные балансы рынке зерна могут быть пересмотрены подписантами меморандума в четвертом квартале.

Сейчас Министерство экономики прогнозирует урожай зерна в Украине в нынешнем году на уровне 72,1 млн тонн.

В министерстве уточнили, что зерновой меморандум заключается ежегодно с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.