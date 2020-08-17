Экономика

17:30 17.08.2020

Минэкономики согласовало предельный объем экспорта пшеницы на текущий сезон на уровне 17,5 млн тонн

1 мин читать
Минэкономики согласовало предельный объем экспорта пшеницы на текущий сезон на уровне 17,5 млн тонн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 августа подписало с участниками рынка зерна приложение к зерновому меморандуму и согласовало предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.

"Зерновой меморандум является хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения. По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год - это тот ориентир, который сохранит нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн - до 1,7 млн тонн ", - цитируется в сообщении министерства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Кроме того, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госстата, прогнозные балансы рынке зерна могут быть пересмотрены подписантами меморандума в четвертом квартале.

Сейчас Министерство экономики прогнозирует урожай зерна в Украине в нынешнем году на уровне 72,1 млн тонн.

В министерстве уточнили, что зерновой меморандум заключается ежегодно с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.

Теги: #зерно #экспорт #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 17.08.2020
Украина готова расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль - Стефанишина

Украина готова расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль - Стефанишина

18:41 16.08.2020
Под Харьковом сотрудник агропредприятия погиб, упав в бункер с зерном

Под Харьковом сотрудник агропредприятия погиб, упав в бункер с зерном

18:51 10.08.2020
Банки реструктуризировали аграриям Одесской области 80% проблемных кредитов

Банки реструктуризировали аграриям Одесской области 80% проблемных кредитов

18:00 10.08.2020
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020г ухудшился до 6% с улучшением отскока в 2021г до 3,2% - Минэкономики

Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020г ухудшился до 6% с улучшением отскока в 2021г до 3,2% - Минэкономики

16:22 06.08.2020
Минэкономики оценило падение ВВП Украины в I пол.-2020 в 6,5%, в т.ч. во II кв. – 11%

Минэкономики оценило падение ВВП Украины в I пол.-2020 в 6,5%, в т.ч. во II кв. – 11%

12:07 04.08.2020
Работодатели подали свыше 215 тыс. заявок на участие в программе по частичной безработице - Минэкономики

Работодатели подали свыше 215 тыс. заявок на участие в программе по частичной безработице - Минэкономики

09:33 04.08.2020
Украина сняла запрет на экспорт средств индивидуальной защиты - торгпред

Украина сняла запрет на экспорт средств индивидуальной защиты - торгпред

14:07 31.07.2020
В МИД назвали топ-стран и регионов, интересующих украинских экспортеров

В МИД назвали топ-стран и регионов, интересующих украинских экспортеров

12:21 30.07.2020
Блокирование налоговых накладных ставит под угрозу уборку урожая зерна - УЗА

Блокирование налоговых накладных ставит под угрозу уборку урожая зерна - УЗА

11:00 29.07.2020
Укрепление гривни в 2021 г. с прогнозных 29,1 грн/$ до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП - Минэкономики

Укрепление гривни в 2021 г. с прогнозных 29,1 грн/$ до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП - Минэкономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Центрэнерго" полностью рассчитается с госшахтами благодаря продаже своей электроэнергии до конца года

Украина готова расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль - Стефанишина

Зеленский ветировал продление моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам

Спонсорский пакет "Шахтера" сегодня, без СКМ, составляет около $7 млн – Палкин

Министр юстиции подозревает сговор в деле об обслуживании депозитов оффшоров Суркисов ПриватБанком

ПОСЛЕДНЕЕ

"Центрэнерго" полностью рассчитается с госшахтами благодаря продаже своей электроэнергии до конца года

Украина может полностью прекратить экспорт кондитерской продукции в Турцию - мнение

Клиенты ПриватБанка сняли 3,9 млн грн наличных на кассах супермаркетов за первые две недели работы сервиса "Наличка на кассе"

Банки на прошлой неделе почти на треть сократили объем кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Минфин

Японские чиновники пытались инициировать слияние Nissan и Honda - FT

Зеленский ветировал продление моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам

Госэкоинспекция создаст электронные кабинеты инспекторов на базе Blockchain

Спонсорский пакет "Шахтера" сегодня, без СКМ, составляет около $7 млн – Палкин

Министр юстиции подозревает сговор в деле об обслуживании депозитов оффшоров Суркисов ПриватБанком

ЕБА призывает Украину предпринять немедленные меры для недопущения повышения таможенных сборов Турцией на кондитерскую продукцию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА