Клиенты ПриватБанка сняли 3,9 млн грн наличных на кассах супермаркетов за первые две недели работы сервиса "Наличка на кассе"

Клиенты государственного ПриватБанка (Киев) сняли 3,9 млн грн наличных на кассах супермаркетов "Сильпо", Varus и "Фора" за первые две недели со старта сервиса "Наличка на кассе" 1 августа, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

По словам руководителя направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгения Васильцова, которого цитирует пресс-служба, за 14 дней работы услугой воспользовались 15 тыс. клиентов, которые в среднем снимали на кассах 280 грн, при том, что средний чек покупки у них составлял 85 грн.

"Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю нужно лишь оплатить товар банковской карточкой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию - 500 грн независимо от стоимости покупки", – говорится в сообщении финучреждения.

Отмечается, что подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карточки пользователя.

Как сообщалось, в июне ПриватБанк запустил сервис выдачи наличных в кассах в 65 тыс. торговых точек, Ощадбанк в конце июля аналогичную услугу на кассах торговых сетей WOG, Varus и "Аптека низких цен", а Укрэксимбанк в августе на кассах торговых сетей WOG, ОККО, Varus, "Сильпо" и "Фора".

Нацбанк с 1 августа упростил порядок осуществления и учета операций по получению наличных держателями электронных платежных средств, в том числе платежных карт, с касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые используют регистраторы расчетных операций (РРО).