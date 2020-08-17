Экономика

12:49 17.08.2020

Госэкоинспекция создаст электронные кабинеты инспекторов на базе Blockchain

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Госэкоинспекция создаст электронные кабинеты инспекторов на базе Blockchain

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) планирует создать электронные кабинеты для инспекторов на базе Blockchain, сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Андрей Мальованый.

"Инспекторы должны иметь доступ через смартфоны или планшеты к автоматизированной системе контроля, где будут храниться все данные о предприятии, проверки, предписания. Результаты проверок и планы должны стать открытыми и прозрачными", - заявил он в понедельник.

В рамках диджитализации ГЭИ также планируется создание отдельного должностного лица, которое будет отвечать за направление цифровизации инспекции.

Сейчас в Госэкоинспекции уже начата работа над автоматизацией проведения проверок с использованием видеокамер, планшетов и смартфоов, что позволит минимизировать коммуникацию инспекторов с бизнесом.

По словам главы ГЭИ, соответствующее техническое задание уже разрабатывается.

Теги: #госэкоинспекция #blockchain
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