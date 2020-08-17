Министр юстиции подозревает сговор в деле об обслуживании депозитов оффшоров Суркисов ПриватБанком

Министр юстиции Денис Малюська подозревает сговор в деле по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (в том числе $102 млн - проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

"Тихий договорняк на миллиарды гривень. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты"(…) Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить порядок выполнения постановления об обеспечении, которым взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов", – написал Малюська в Facebook.

По его мнению, взыскание нескольких миллиардов гривень с ПриватБанка в качестве обеспечения не только выходит за пределы статьи 150 Гражданско-процессуального кодекса, но и не облегчает, а "наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда".

Малюська добавил, что в случае взыскания средств с ПриватБанка тот не сможет выполнить заявленное в исковых требованиях обслуживание депозитов оффшоров Суркисов.

"Выглядит весь этот процесс крайне плохо по нескольким причинам: учитывая, сколько шума вокруг процесса и какие риски для репутации он создает, естественным был бы быстрый отказ в удовлетворении заявления истцов. Вместо этого суд держит драматическую паузу, стараясь избегать любых процедурных нарушений процессуальных прав ответчиков – очевидно, ожидается, что апелляционную жалобу подавать будут именно они, а не истцы", – считает министр юстиции.

По его мнению, назначение рассмотрения этого иска последним в пятницу свидетельствовало о "готовности слушать дело хоть до ночи и таки получить результат".

"Суд, несмотря на неявку двух ответчиков по делу, заслушал несколько ходатайств и один отвод и только после этого, не заслушав мнение участников процесса, отложил слушания в связи с тем, что ответчики не были должным образом уведомлены о заседании по делу. Создавалось впечатление (очевидно, что обманчивое, суд является независимым), что решение об отложении было принято (…) не сразу и не лицом, которое присутствовало в зале судебного разбирательства", – полагает Малюська.

Он также обратил внимание на отсутствие активистов под зданием суда на заседании в пятницу, которые устраивали акции на предыдущих рассмотрениях дел по ПриватБанку.

Министр юстиции добавил, что в процессе также были задействованы другие судебные манипуляции, в том числе назначение "формальным ответчиком" физического лица (экс-председателя правления ПриватБанка (после национализации) Александра Шлапака - ИФ) для изменения подведомственности дела, а также манипуляции с выбором судьи - идентичные заявления подавались одно за другим, пока система не расписала дело на определенного судью.

Он также указал на манипуляцию с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов) и манипуляцию со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

Как сообщалось, на заседании 14 августа судья Печерского райсуда Сергей Вовк перенес из-за неявки на заседание представителей Министерства финансов и Шлапака рассмотрение иска компаний Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты на 2 сентября.

В пресс-службе ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что последние не явились на рассмотрение иска, поскольку их не уведомили.

Как сообщалось, представители ПриватБанка дважды пытались отстранить судью Вовка от рассмотрения соответствующего дела, однако заявления банка были им же отклонены.

Кроме того, 12 августа ПриватБанк обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о противоправном назначении судьи Вовка на дело по иску оффшорных компаний братьев Суркисов.

Как отмечал юридический советник банка Олег Лозовский, дело по сути по вопросу оффшоров Суркисов на данный момент заморожено – ПриватБанк подал кассационную жалобу на решение Печерского райсуда от 2017 года и ждет ее рассмотрения.

Адвокат подчеркивал, что в случае, если Верховный суд успеет до 2 сентября рассмотреть и удовлетворить кассацию ПриватБанка, то рассмотрение иска компаний в Печерском райсуде будет остановлено.

Ранее, 15 апреля 2020 года, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом около $250 млн.

При этом, как сообщали в пресс-службе банка, сумма заявленных в последнем иске требований оффшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа 2020 года, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).

Как сообщалось со ссылкой на Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня 2020 года госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате оффшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Как сообщалось, ПриватБанк во втором квартале сформировал резервы под юридические риски в размере 6,832 млрд грн.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.