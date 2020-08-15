Экономика

01:41 15.08.2020

Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов

4 мин читать
Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов

Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд.

"По состоянию на 14 августа 2020 года Министерство финансов успешно отдало распоряжение о выкупе примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП", - говорится в сообщении Минфина от имени Украины на Ирландской фондовой бирже.

В релизе отсутствует данные о цене сделки, однако в последние дни ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяет оценить сделку примерно в $275 млн.

Минфин отметил, что опубликованная им ранее Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы включает упреждающие операции по управлению обязательствами, чтобы сгладить профиль обслуживания госдолга и снизить пиковое давление на государственный бюджет. Такие операции по управлению обязательствами могут включать обратный выкуп государственных ценных бумаг при благоприятных рыночных условиях. В соответствии с такой стратегией Минфин инициировал операцию управления обязательствами, состоящую из выкупа на открытом рынке ВВП-варрантов, говорится в биржевом сообщении.

"В настоящее время у Министерства финансов нет намерений перепродавать такие ценные бумаги", - отмечается в документе.

Минфин также указал, что, продолжая исполнять стратегию, может в любое время и время от времени проводить обратный выкуп, аннулирование или обмен дополнительных находящихся в обращении ценных бумаг Украины, включая ВВП-варранты, путем покупки на открытом рынке, через частные сделки или иным образом в зависимости от преобладающих рыночных условий.

Как сообщалось, принятые в апреле правки в закон о госбюджете-2020 дали Минфину право осуществлять сделки с ВВП-варрантами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу. Согласно закону, условия таких сделок определяет Кабинет министров. Одним из источников для совершения таких сделок могут быть, в виде исключения, госзаимствования сверх объемов, установленных в госбюджете для финансирования его дефицита.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами.

Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $40 млн.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%.

Однако проблемы в переговорах с МВФ снова привели к их падению почти до 50% номинала к началу октября-2018, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше. Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.

Связанный с эпидемией коронавируса кризис снова обвалил котировки этих бумаг, во второй половине марта они вновь опускались до 50% номинала, однако на новостях о вероятном получении Украиной крупного кредита МВФ и других МВФ эти бумаги подорожали, в начале июля стоили дороже 90%, а в отдельные дни даже свыше 95%.

Минфин Украины в этом году уже провел одну активную операцию с внешним госдолгом, выпустив в конце июля новые еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $2 млрд под 7,253%, и выкупив-обменяв в рамках этого выпуска еврооблигации с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах на сумму соответственно $435,14 млн и $370,34.

Теги: #варранты #выкуп #украина #ввп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:41 15.08.2020
Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

23:56 14.08.2020
Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

23:32 14.08.2020
Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

23:06 14.08.2020
Украина ожидала более юридически корректного и взвешенного решения – Офис президента о выдаче "вагнеровцев"

Украина ожидала более юридически корректного и взвешенного решения – Офис президента о выдаче "вагнеровцев"

22:31 14.08.2020
Офис генпрокурора продолжит заочно привлекать "вагнеровцев" к ответственности, несмотря на их выдачу России

Офис генпрокурора продолжит заочно привлекать "вагнеровцев" к ответственности, несмотря на их выдачу России

21:24 14.08.2020
Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

18:28 14.08.2020
Украина стремится приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения "НАТО-2030" - Стефанишина

Украина стремится приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения "НАТО-2030" - Стефанишина

17:53 14.08.2020
Российские наемники 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

Российские наемники 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

15:55 14.08.2020
Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

15:41 14.08.2020
Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение ВВП Украины во II кв. ускорилось до 11,4% – предварительная оценка Госстата

Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн из игроков табачного рынка

Глава Минфина назвал неадекватной инфляцию свыше 10%

Набсовет "Укрзализныци" проголосовал за назначение главой компании члена набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака – экс-менеджер УЗ

"Донецксталь-метзавод" намерен переуступить "Оптимал Трейд" права на 8,2 млрд грн долга ДМК и заключить мировую на $840 млн с компанией "Метинвеста" и Itineris

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрэнерго" за 6 мес. получило чистый убыток 18 млрд грн

Citigroup по ошибке выплатил кредиторам Revlon около $900 млн

"Нибулон" на следующей неделе доставит в Киев 300 тонн херсонских арбузов

Рост розничных продаж в США в июле оказался ниже прогнозов

СГ "ТАС" в июле увеличила сбор платежей на 19,2%

Рост промпроизводства в США в июле составил 3%, совпал с прогнозом

Падение ВВП Украины во II кв. ускорилось до 11,4% – предварительная оценка Госстата

Цены на рынке загородной недвижимости по итогам I полугодия выросли на 7%

Нефтяные цены снижаются, но по итогам недели могут вырасти, Brent - $44,84 за баррель

Банкиры исключают резкую смену курса НБУ новым главой, но прогнозируют более мягкую монетарную политику - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА