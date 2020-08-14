"Укрэнерго" за 6 мес. получило чистый убыток 18 млрд грн

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2020 года получило чистый убыток 18 млрд 31,487 млн грн против 1 млрд 765,04 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Согласно обнародованному на сайте НЭК отчету, ее чистый доход за первое полугодие возрос в 7 раз (на 21 млрд 698,157 млн грн) – до 25 млрд 298,699 млн грн. Валовой убыток составил 16 млрд 756,454 млн грн против 2 млрд 93,395 млн грн валовой прибыли в январе-июне-2019.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2019 году сократило чистую прибыль на 28,4% (на 738,63 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 1 млрд 864,095 млн грн. Чистый доход компании за прошлый год возрос в 4,4 раза (на 20 млрд 281,654 млн грн) – до 26 млрд 326,366 млн грн, валовая прибыль – вдвое (на 3 млрд 130,359 млн грн), до 6 млрд 244,5 млн грн, EBIDTA – на 20,4% (на 689,438 млн грн), до 4 млрд 62,034 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.