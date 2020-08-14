Рост розничных продаж в США в июле оказался ниже прогнозов

Розничные продажи в США в июле увеличились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны.

Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 2%.

Согласно пересмотренным данным, в июне продажи подскочили на 8,4%, а не на 7,5%, как было объявлено ранее.

Последние данные позволяют предположить, что возобновление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и сокращение пособий по безработице, вероятно, отрицательно сказались на внутреннем спросе.

Увеличение продаж в прошлом месяце было зафиксировано в таких категориях товаров, как электроника и бытовая техника (+22,9%), продажи на АЗС (+6,2%), в ресторанах и барах (+5%), в магазинах товаров для здоровья и личной гигиены (+3,6%).

В то же время снизились объемы реализации автомобилей и автокомпонентов (-1,2%), строительных материалов (-2,9%), а также спортивных товаров, товаров для хобби, музыкальных инструментов и книг (-5%).

Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце выросли на 1,9%.

Общий объем розничных продаж в июле повысился на 2,7% относительно того же месяца 2019 года после роста на пересмотренные 2,1% в июне.