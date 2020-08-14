СГ "ТАС" в июле увеличила сбор платежей на 19,2%

Страховая группа "ТАС" (Киев) в июле собрала 177,16 млн грн платежей, что на 19,2% больше объема поступлений компании за июль прошлого года, сообщается на сайте страховщика.

Также отмечается, что первое место в страховом портфеле с долей 38,91% заняло ОСАГО по полисам которого было привлечено 68,93 млн грн премий, что на 31,3% больше, чем за седьмой месяц 2019 года.

Еще больше – на 64,8% – возросли объемы продаж КАСКО: по договорам добровольного страхования наземного транспорта в течение месяца компания собрала 42,09 млн грн платежей, что составляет 23,76% от совокупной суммы премий страховщика за июль

Третье место в портфеле поступлений компании с долей 13,78% заняла "Зеленая карта" –24,42 млн грн премий.

По договорам добровольного медицинского страхования СГ "ТАС" собрала 12 млн грн платежей, что составляет 6,78% от общего объема поступлений компании за июль и на 23,7% превышает аналогичный показатель за отчетный период прошлого года.

По договорам страхования имущества на протяжении месяца Страховая группа «ТАС» собрала 6,79 млн грн премий, по прочим договорам страхования – 22,93 млн грн.