Экономика

15:28 14.08.2020

Падение ВВП Украины во II кв. ускорилось до 11,4% – предварительная оценка Госстата

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Падение ВВП Украины во II кв. ускорилось до 11,4% – предварительная оценка Госстата

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины о втором квартале 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года по сравнению с 1,3% в первом квартале, такую предварительную оценку опубликовал Госстат в пятницу.

Согласно ей, по отношению к первому кварталу этого года ВВП во втором квартале снизился (с учетом сезонного фактора) на 9,9%.

Ранее Госстат откорректировал предварительную оценку снижения ВВП в первом квартале, улучшив ее с 1,5% до 1,3%.

По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем - 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%. В то же время правительство пока сохраняет более оптимистический прогноз снижения экономики – в 4,8%.

Теги: #украина #ввп
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