Цены на рынке загородной недвижимости по итогам I полугодия выросли на 7%

Цены на рынке загородной недвижимости по итогам января-июня 2020 года выросли на 7% после снижения цен в прошлом году, сообщила консалтинговая компания NAI Ukraine.

Согласно исследованию компании, средняя цена на многоквартирные новостройки в Киеве составляет $980/кв. м, тогда как в пригороде – $450-630/кв. м. При этом цены на загородные коттеджи варьируются от $480 до $1,2 тыс. в зависимости от района, на таунхаусы и дуплексы – от $500 до $630/кв. м. (речь о первичном жилье, без отделки).

По данным NAI, объем введенного нового жилья в пригородах Киева составил 380 тыс. кв. м по итогам первого квартала, превышая при этом показатели столицы. Согласно прогнозу компании, темпы введения нового жилья могут вырасти до 15%, несмотря на приостановку стройработ на ряде объектов.

"По оценкам застройщиков, около 50 ЖК в Киеве и области приостанавливали работы на период карантина. Но уже в мае большинство застройщиков стали возобновлять свою работу. Рынок постепенно восстанавливается, хоть мы и видим продление сроков сдачи проектов", - указано в отчете.

В структуре нового предложения, по-прежнему, преобладают одно- и двухкомнатные квартиры, а также коттеджи до 250 кв. м и таунхаусы до 200 кв. м в классе "комфорт". Около 44% введенных проектов располагаются в Киево-Святошинском районе.

Темпы продаж на рынке загородной недвижимости Киевской области по итогам 2020 года с учетом периода карантина сократятся на 5% по сравнению с показателем 2019 года, однако в дальнейшем рост восстановится, считают в консалтинговой компании.

Основными трендами на рынке загородной недвижимости NAI называет застройку типа "город в городе" с развитой инфраструктурой, спрос на квартиры повышенного комфорта, а также рост популярности коттеджной застройки и таунхаусов.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.