Банкиры исключают резкую смену курса НБУ новым главой, но прогнозируют более мягкую монетарную политику - опрос

Новый глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, вероятно, будет вести более мягкую монетарную политику, при этом не будет кардинально менять курс, которого придерживалась команда правления регулятора последние пять лет, считают банкиры, принявшие участие в опросе агентства "Интерфакс-Украина" на условиях анонимности.

"Мы убеждены, что НБУ будет продолжать политику, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы и экономики. В основном, внимание регулятора будет сосредоточено на построении именно фундамента для роста экономики - создании необходимых условий для развития кредитования реального сектора, которые одновременно ожидает и банковский сектор, и все украинцы", - отметил финансист одного из госбанков.

По его мнению, формирование новой команды Шевченко является ожидаемым и логичным шагом.

"Это обычный процесс для любой организации - будь то коммерческой, то ли государственной. При смене руководителя, меняются и задачи, цели, а для их реализации нужна команда профессионалов и единомышленников", - добавил он.

По словам представителя одного из иностранных банков в Украине, выбор Шевченко - это компромиссный вариант между полностью понятным для международного сообщества назначением и категорически неприемлемыми.

"Он сможет, с одной стороны, проявлять достаточную гибкость и управляемость, но, вместе с тем, оставлять защитные буферы здравого смысла", – считает он.

Банкир полагает, что монетарная политика НБУ с приходом Шевченко станет явно мягче, возрастут объемы эмиссии, инфляции, будет поддерживаться дешевая гривня, а запас по учетной ставке будет составлять не более 1,5 процентных пунктов.

"Мы увидим определенное заигрывание как с сектором, так и с международными организациями. С точки зрения сектора - то те контрольные рычаги, которые имплементированы за последние пять лет, невозможно убрать в один день, да и, думаю, нет такой цели. Нас точно не ждет возврат в эпоху Сергея Арбузова (глава НБУ с декабря-2010 по декабрь-2012 - ИФ) и Игоря Соркина (глава НБУ с января-2013 по февраль-2014 - ИФ)", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что цель, которая была неоднократно озвучена Шевченко по запуску кредитования, является понятной, но слабореализуемой.

"Посмотрим, как при флуктуациях рынка он будет себя вести, но сохранение учетной ставки на последнем комитете - это грамотное решение", - добавил он.

По его словам, назначение экс-замминистра экономики Юрия Гелетия вместо уволенного в связи с истечением срока полномочий Олега Чурия является понятным шагом, поскольку Гелетий известен как грамотный человек, который "неплохо взаимодействовал с рынком из кабинета Оксаны Макаровой" (министр финансов с ноября-2018 по март-2020 - ИФ).

Как сообщил агентству финансист из Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ), приоритеты, обнародованные новым главой НБУ, в том числе восстановление кредитования, снижение доли NPL в банках, поддержка макроэкономической стабильности и реформы корпоративного управления, сходятся с приоритетами, заложенными в стратегию ассоциации.

"Сегодня рано давать оценку отдельным действиям главы НБУ. Значение имеет политика регулятора в целом. И в этой части пока существенных изменений не происходит - заявленные Шевченко приоритеты полностью соответствуют ранее декларируемым целям украинского центробанка", – добавил он.

По словам финансиста, изменения в команде правления центробанка всегда привлекают внимание банковского сообщества, при этом он полагает, что ожидать "катаклизмов в связи с последними изменениями пока нет оснований".

"Сергея Холода (экс-замглаву НБУ - ИФ) сменил Алексей Шабан - известный на рынке специалист, который пришел в команду НБУ еще при Якове Смолие (предыдущий глава НБУ - ИФ). С Олегом Чурием (экс-замглавой НБУ) отдельная история. К сожалению, его восстановление в должности стало поводом для конфликта с Советом НБУ, поэтому настаивать на его кандидатуре было бы совсем не продуктивно. А Юрий Гелетий, хотя и не имеет основательного "казначейского" бэкграунда, тоже не новичок на финансовых рынках. Он очень мощный специалист и профессионал, а главное у него есть государственное видение", – считает эксперт.

По его словам, для НАБУ важно, чтобы политика регулятора оставалась последовательной, и ассоциация рассчитывает на это.

"Сейчас НБУ институционально значительно укрепился", – добавил эксперт.

Он отметил, что у НАБУ есть определенные ожидания к работе НБУ относительно ревизии требований к оценке кредитного риска в части выявления излишне зарегулированных или недорегулированных зон, их актуализации и смягчения.

"Если определенные нормы заставляют банки завышать оценку риска, они должны быть уточнены в соответствии с реалиями. Но об отказе от надлежащего учета и отражения банками рисков по выданным кредитам не может быть и речи. Никто не позволит банкам кредитовать "с закрытыми глазами", ведь это будет работать на увеличение NPL и подрывать финансовую стабильность", – подчеркнул эксперт.

По словам финансиста одного из госбанков, первые шаги нового главы НБУ являются конструктивными и ожидаемыми.

"Все направления (очерченные Шевченко как приоритетные - ИФ) крайне важны для государства, плюс они демонстрируют неизменность приоритетов по ожиданиям международных партнеров", – добавил он.

По его словам, любые кадровые решения нового главы НБУ являются его прерогативой, поскольку он несет персональную ответственность за эффективность работы организации. Он добавил, что все нынешние назначения соответствуют критериям высокой деловой репутации новых членов команды.

"Господин Шевченко - человек слова, принципа и действия. Убежден, что его шаги не будут расходиться с его же программными заявлениями во время голосования за его кандидатуру в парламенте, представлении его коллективу НБУ и встречи с послами", – резюмировал эксперт.

Как сообщил еще один участник банковского рынка, первые шаги Шевченко является разумными, правильными и последовательными.

"Сохранить достигнутое и придать новый вектор развития", - уточнил он.

Финансист полагает, что одним из основных вызовов для НБУ остается восстановление кредитования, учитывая, что на успешность его реализации также влияют негативные ожидания в экономике связанные с COVID-19.

По его словам, к вопросам ротации кадров необходимо относится с пониманием, они, по его мнению, ожидаемые и предсказуемые.

"Глава НБУ взял на себя ответственность за выполнение поставленных задач и именно за ним остается право инициации кадровых изменений и формирование команды под выполнение поставленных задач", – считает эксперт.

Он полагает, что новый глава НБУ не будет пытаться менять подходы к кредитованию, резервированию и тем более не будет "заставлять административными методами" банки кредитовать.

Среди ожиданий от работы центробанка с приходом Шевченко он назвал создание через монетарные методы условий, при которых банки будут самостоятельно искать возможность размещения своей ликвидности в кредитовании вместо ее размещения в ценных бумагах.

По его мнению, Шевченко будет также инициировать разработку совместных с правительством программ поддержки бизнеса, в которых "груз финансовой ответственности" будет ложиться не только на плечи коммерческих банков.