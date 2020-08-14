Экономика

11:37 14.08.2020

"Киевтеплоэнерго" приступило к реконструкции теплосетей на Подоле в столице

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"Киевтеплоэнерго" приступило к реконструкции теплосетей на Подоле в столице

Киев. 14 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – КП "Киевтеплоэнерго" начало реконструировать изношенные трубопроводы на Подоле (ул. Спасская).

Как сообщается в пресс-релизе компании, за последние пять лет на этом участке произошло более 50 повреждений. Уже заменено 35% трубопроводов от запланированных более 600 м.

"Для замены используются современные предварительно изолированные трубопроводы с запорной арматурой европейского образца. Они оснащены специальными датчиками системы аварийной сигнализации, что в случае теплопотерь позволит с высокой точностью определить место повреждения и максимально локализовать территорию разрытия", – пояснили в пресс-службе.

Все работы и восстановление благоустройства будут завершены до конца августа, подытожили в КП.

Как сообщалось, в 2019 году в столице было заменено 130 км трубопроводов, в 2020 году КП "Киевтеплоэнерго" заменит более 100 км. Самые масштабные работы планируются на Виноградаре, Троещине, Нивках, Теремках, Борщаговке и в центральной части города.

По словам замглавы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева, срок эксплуатации новых тепловых сетей, которые прокладывают в Киеве, составляет около 50 лет.

Теги: #киевтеплоэнерго
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