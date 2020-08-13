Нефть продолжает дешеветь на ухудшении прогноза спроса МЭА, Brent - $45,29 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов четверг на фоне ухудшения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза спроса в 2020-2021 гг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 КВ в четверг составила $45,29 за баррель, что на $0,14 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,10 (0,23%), до $42,57 за баррель.

МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете. Таким образом, в 2020 году снижение к 2019 году составит 8,1 млн б/с.

Помимо этого, агентство сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.

Однако аналитики говорят, что влияние отчета МЭА на рынок может быть мимолетным, учитывая поддержку, которую оказали ценам данные о продолжающемся сокращении запасов в США. По словам рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна, которого цитирует MarketWatch, эти данные свидетельствуют об улучшении внутреннего спроса и возможности сокращения предложения в мире.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 августа, сократились на 4,512 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 4,7 млн баррелей.

Сделка сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в июле исполнялась на 89%, говорится в отчете МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 87%, страны не-ОПЕК - на 92%.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам в четверг, что никаких предложений по изменению условий сделки ОПЕК+ нет, а мониторинговый комитет должен пройти планово. Сейчас рассматривается проведение мониторингового комитета 18 августа, на котором будет оценено исполнение соглашения за июль, а также будут подтверждены или не подтверждены квоты на август.