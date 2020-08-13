Экономика

18:35 13.08.2020

Глава Минфина назвал неадекватной инфляцию свыше 10%

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Глава Минфина назвал неадекватной инфляцию свыше 10%

 Высокая инфляция приведет к росту ставок по кредитам, полагает глава Министерства финансов Сергей Марченко.

"Считаю, что инфляция свыше 10% неадекватна, ведь нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам", - сказал он в интервью журналу "Фокус".

"Нам нужна инфляция, которая позволила бы создать хорошие условия для кредитования, а высокая инфляция, наоборот, ведет к росту ставок по кредитам. Поэтому здесь нужно искать золотую середину", - отметил министр.

Инфляция по результатам первого полугодия 2020 года составила 2%. НБУ ожидает, что до конца года она ускорится до 5%, напомнил глава Минфина, подчеркнув, что для этого есть объективные предпосылки.

При этом Марченко указал, что не видит оснований для девальвации гривны до 30 грн/$. "Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, с помощью которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении", - сказал министр финансов.

"Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - добавил он.

Как сообщалось, утвержденный правительством макроэкономический прогноз предусматривает инфляцию в 11,6% в 2020 году, курс - 29,5 грн/$.

Теги: #марченко #инфляция #минфин
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