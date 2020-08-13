Киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги ЖКХ – КГГА

По состоянию на четверг, 13 августа, уровень оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг с учетом оплаты долгов в Киеве составляет 94%, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"То есть киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги и активнее начали рассчитываться с долгами, которые накопились в отопительный период. Городская власть благодарит жителей города за такое ответственное отношение к оплате услуг, ведь надлежащий уровень расчетов позволяет предприятиям работать стабильно, своевременно оплачивать энергоносители, выплачивать заработную плату и т.д", - говорится в сообщении КГГА.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, Киев - город с наибольшим количеством потребителей жилищных и коммунальных услуг в Украине.

"Всего в столице около миллиона лицевых счетов, по которым осуществляется начисление различных видов услуг. И сегодня жители столицы демонстрируют надлежащую их оплату. Более того, многие семьи в межотопительный период оплачивают долги, которые могли накопиться за отопительный период, когда начисления выше. Провалов в платежной дисциплине нет, несмотря на нелегкий период карантина и сложное финансовое состояние для многих потребителей. Мы за это благодарим людей", - сказал Пантелеев.

Он также напомнил, что киевские предприятия на период карантина не осуществляют начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

"Также мы настоятельно рекомендуем при оплате коммунальных и жилищных услуг пользоваться онлайн-сервисами. "Центр коммунального сервиса" предлагает пользоваться удобными муниципальными онлайн-сервисами для оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги, но киевляне могут выбрать наиболее удобные и выгодные для себя сервисы", - отметил заместитель главы КГГА.