Экономика

18:09 13.08.2020

Киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги ЖКХ – КГГА

2 мин читать
Киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги ЖКХ – КГГА

 По состоянию на четверг, 13 августа, уровень оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг с учетом оплаты долгов в Киеве составляет 94%, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"То есть киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги и активнее начали рассчитываться с долгами, которые накопились в отопительный период. Городская власть благодарит жителей города за такое ответственное отношение к оплате услуг, ведь надлежащий уровень расчетов позволяет предприятиям работать стабильно, своевременно оплачивать энергоносители, выплачивать заработную плату и т.д", - говорится в сообщении КГГА.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, Киев - город с наибольшим количеством потребителей жилищных и коммунальных услуг в Украине.

"Всего в столице около миллиона лицевых счетов, по которым осуществляется начисление различных видов услуг. И сегодня жители столицы демонстрируют надлежащую их оплату. Более того, многие семьи в межотопительный период оплачивают долги, которые могли накопиться за отопительный период, когда начисления выше. Провалов в платежной дисциплине нет, несмотря на нелегкий период карантина и сложное финансовое состояние для многих потребителей. Мы за это благодарим людей", - сказал Пантелеев.

Он также напомнил, что киевские предприятия на период карантина не осуществляют начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

"Также мы настоятельно рекомендуем при оплате коммунальных и жилищных услуг пользоваться онлайн-сервисами. "Центр коммунального сервиса" предлагает пользоваться удобными муниципальными онлайн-сервисами для оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги, но киевляне могут выбрать наиболее удобные и выгодные для себя сервисы", - отметил заместитель главы КГГА.

Теги: #киев #расчеты #жкх
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:54 13.08.2020
В Киеве сгорел дизельный локомотив

В Киеве сгорел дизельный локомотив

18:17 13.08.2020
У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

14:55 13.08.2020
Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова

Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова

14:13 13.08.2020
Кличко открыл самый высокий в Украине световой фонтан

Кличко открыл самый высокий в Украине световой фонтан

12:29 13.08.2020
Экс-нардеп Андрей Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева от ВО "Свобода"

Экс-нардеп Андрей Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева от ВО "Свобода"

10:40 13.08.2020
Дом на Позняках в Киеве перед демонтажем будет дополнительно укреплен, чтобы жильцы могли забрать своё имущество

Дом на Позняках в Киеве перед демонтажем будет дополнительно укреплен, чтобы жильцы могли забрать своё имущество

10:34 13.08.2020
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

14:48 12.08.2020
Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

12:26 12.08.2020
Загруженность коек COVID-19 в Киеве превысила 50% – показатели Минздрава

Загруженность коек COVID-19 в Киеве превысила 50% – показатели Минздрава

11:03 12.08.2020
"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости дополнительные "Интерсити+" по маршруту Киев-Харьков-Киев

"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости дополнительные "Интерсити+" по маршруту Киев-Харьков-Киев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Минфина назвал неадекватной инфляцию свыше 10%

Набсовет "Укрзализныци" проголосовал за назначение главой компании члена набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака – экс-менеджер УЗ

"Донецксталь-метзавод" намерен переуступить "Оптимал Трейд" права на 8,2 млрд грн долга ДМК и заключить мировую на $840 млн с компанией "Метинвеста" и Itineris

"Энергоатом" не сможет конкурировать по цене на рынках из-за ограничений Кабмина по ее снижению – вице-президент НАЭК

"Энергоатом" не поддерживает окончательный вариант постановления о переходной модели ПСО из-за дискриминационных норм ценообразования

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть продолжает дешеветь на ухудшении прогноза спроса МЭА, Brent - $45,29 за баррель

Глава Минфина назвал неадекватной инфляцию свыше 10%

Набсовет "Укрзализныци" проголосовал за назначение главой компании члена набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака – экс-менеджер УЗ

"Донецксталь-метзавод" намерен переуступить "Оптимал Трейд" права на 8,2 млрд грн долга ДМК и заключить мировую на $840 млн с компанией "Метинвеста" и Itineris

SkyUp анонсирует ряд международных рейсов из Киева, Львова и Харькова

"JTI Украина" проиграла суд 1-й инстанции по штрафу АМКУ, планирует оплатить почти 1 млрд грн штрафа во избежание пени

"Энергоатом" не сможет конкурировать по цене на рынках из-за ограничений Кабмина по ее снижению – вице-президент НАЭК

ЕБА настаивает на возобновлении полноценной работы Министерства защиты окружающей среды

Правоохранители разоблачили двух экспресс-перевозчиков на уклонении от уплаты налогов на 27 млн грн

"Энергоатом" не поддерживает окончательный вариант постановления о переходной модели ПСО из-за дискриминационных норм ценообразования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА