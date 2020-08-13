"JTI Украина" проиграла суд 1-й инстанции по штрафу АМКУ, планирует оплатить почти 1 млрд грн штрафа во избежание пени

Хозяйственный суд Киева 13 августа 2020 года отказал в удовлетворении иска крупного табачного производителя "JTI Украина" относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), компания продолжит оспаривать решение в суде.

"13 августа 2020 года Хозяйственный суд Киева отказал компаниям "JTI Украина" – ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – в удовлетворении иска на решение Антимонопольного комитета №697-р от 10 октября 2019 года. "JTI Украина" не согласна с решением Хозсуда Киева и будет оспаривать его в Северном апелляционном хозяйственном суде", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "JTI Украина".

В то же время компания оплатит наложенные АМКУ штрафы во избежание начисления пени за их неуплату (около 14 млн грн в день). Согласно решению АМКУ, "JTI Украина" должна уплатить 923 млн грн штрафа, из которых ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" – 434 млн грн и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 489 млн грн.

"Мы считаем решение суда таким же необоснованным, как и решение АМКУ, поскольку мы не являемся участником каких-либо согласованных антиконкурентных действий. Мы работаем с крупным дистрибьютором табачных изделий, консолидация рыночной доли которым была одобрена самим Антимонопольным комитетом еще 10 лет назад. И мы очень обеспокоены тем, что АМКУ обвиняет нас в сотрудничестве с компанией, функционирование которой в существующем масштабе стало результатом действий самого Комитета", - заявили в "JTI Украина".

В компании отметили, что такие решения АМКУ и Хозсуда Киева ставят под угрозу существование международного бизнеса в Украине, вызывая серьезные сомнения в безопасности инвестирования в Украину.

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

"JTI Украина" – один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.). Начиная с 1993 года компания инвестировала в Украину более $300 млн, создала более 900 прямых рабочих мест.

Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.

Продукция реализуется в Украине и экспортируется в 22 страны.