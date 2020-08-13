Экономика

15:50 13.08.2020

ЕБА настаивает на возобновлении полноценной работы Министерства защиты окружающей среды

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ЕБА настаивает на возобновлении полноценной работы Министерства защиты окружающей среды

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) настаивает на полноценном возобновлении работы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, о создании которого правительство приняло решение два месяца назад для разделения полномочий государства в сфере энергетики и защиты природы.

"Понимая важность оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, бизнес все же настаивает на важности бесперебойной работы министерств и ведомств, от которой зависит операционная деятельность многих компаний. Так, Минприроды реализует ряд административных услуг для бизнеса и обеспечивает выдачу лицензий и разрешений", - указала ЕБА в пресс-релизе в четверг.

Поэтому Минприроды следует реорганизовать прозрачно и в кратчайшие сроки, подчеркнула ЕБА. "Надеемся, все технические и административные вопросы работы Минприроды удастся решить еще до начала оживления деловой активности осенью", - отмечается в сообщении.

Как указала ЕБА, для этого следует завершить процесс формирования вертикали министерства и определения зон ответственности заместителей министра, назначить директоров департаментов. Помимо этого, в ассоциации считают необходимым разблокировать разрешительные и лицензионные процедуры, запустить систему государственных испытаний и госрегистрации пестицидов и химикатов, утвердить подзаконные акты для мониторинга, отчетности и верификации выбросов партиновых газов и начать подготовку Второго национально-определенного взноса Украины в Парижское соглашение и сформировать дорожную карту Украина-ЕС для участия в Европейском зеленом курсе.

Теги: #еба #минэкологии
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