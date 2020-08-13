Правоохранители разоблачили двух экспресс-перевозчиков на уклонении от уплаты налогов на 27 млн грн

Государственная фискальная служба совместно с СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран ЕС товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений (ч.3 ст.212 УК Украины).

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора, по данным следствия, должностные лица двух экспресс-перевозчиков (оба - Киев) предоставляли в таможенные органы документы, содержащие ложные сведения о получателях международных экспресс-отправлений, а также декларировали недостоверные данные о стоимости товаров, которая не превышает EUR100, поскольку такая сумма не подлежит налогообложению. Таким образом, они уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 27 млн грн за период с 2019 по 2020 годы, указано в сообщении.

Правоохранители, в частности, установили, что только за 6 мес. 2020 года, используя данную схему, было перемещено около 25 тыс. международных экспресс-отправлений весом почти 150 тонн и ориентировочной стоимостью 90 млн грн.

Как отмечается, в ходе обысков были выявлены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, более 1,3 млн грн, более 1,3 тыс. почтовых отправлений, которые согласно авианакладным не превышают EUR100. При этом фактически было установлено, что товар в почтовых отправлениях не соответствует заявленной сумме - его стоимость составляет примерно $300 тыс.

В настоящее время проходят следственные действия.