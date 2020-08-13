Экономика

12:31 13.08.2020

Инфляция в Германии в июле замедлилась до нуля

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Инфляция в Германии в июле замедлилась до нуля

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле 2020 года не изменились в годовом выражении после роста на 0,8% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Потребительские цены снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В июне они повысились на 0,7% в месячном выражении.

Цены, рассчитанные по немецикм стандартам, в июле снизились на 0,1% в годовом выражении и на 0,5% - в помесячном.

Динамика всех четырех показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Теги: #инфляция #германия
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