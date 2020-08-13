Глава АМКУ предостерегла участников рынка газа для населения от злоупотреблений и недобросовестной конкуренции

Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольга Пищанская предостерегла участников открывшегося с августа рынка природного газа для бытовых потребителей (населения) от злоупотреблений, сговоров и недобросовестной конкуренции.

"Хочу подчеркнуть, что создание необоснованных препятствий по смене потребителем поставщика природного газа может иметь признаки нарушения законодательства о нарушении экономической конкуренции. Поэтому я предостерегаю от совершения сговоров, злоупотреблений, а также недобросовестной конкуренции на рынке", - сказала она на пресс-конференции в среду.

По ее оценке, в настоящее время как на газовом, так и на электроэнергетическом рынке отсутствует "совершенная конкуренция", еще присутствуют барьеры по вхождению на рынок, в связи с чем комитет будет тщательно отслеживать ситуацию на рынках.

Как сообщалось, в начале июня 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года. Для смены поставщика необходимо направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечит перевод клиента на себя. При этом участие или получение подтверждения со стороны существующего поставщика для домохозяйства в процессе не потребуется. Поставка газа новым поставщиком начинается со дня регистрации потребителя в соответствующем реестре.

Кабинет министров Украины с 1 августа 2020 года отказался от возложения на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно.

Согласно мониторингу энергорегулятора НКРЭКУ, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставки газа населению осуществлялось компаниями группы "РГК", группой "Нафтогаз" – 2%, другими поставщиками – 29%.

Население в январе-марте 2020 года потребило 3,59 млрд куб. м газа, что составило треть от валового объема потребления страной (10,86 млрд куб. м) против 4,2 млрд куб. м (11,39 млрд куб. м) – в первом квартале 2019-го.