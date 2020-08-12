Экономика

17:50 12.08.2020

НБУ на третьем аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 2 млрд грн под 6,5%

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НБУ на третьем аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 2 млрд грн под 6,5%

Национальный банк Украины (НБУ) на третьем аукционе своп процентной ставки 12 августа удовлетворил заявки пяти банков на 2 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора в среду.

Согласно им, в аукционе приняли участие пять банков, которые подали восемь заявок общим объемом 3,13 млрд грн под ставку от 5,75% до 6,5% годовых. Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.

Как сообщалось, НБУ на первом аукционе своп процентной ставки 2 июля удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн, на втором (15 июля) - пяти банков на 410 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых.

Отмечалось, что в первом аукционе приняли участие четыре банка, которые подали 14 заявок общим объемом 1,38 млрд грн под ставку от 5% до 6,5% годовых, во втором - семь банков, подавших 17 заявок на 2,49 млрд грн под ставку от 5,5% до 6,5% годовых.

Предельная ставка на обоих аукционах была установлена на уровне 6,5% годовых, свидетельствуют данные НБУ.

Теги: #нбу #аукцион #ставка
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