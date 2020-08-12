Экономика

14:47 12.08.2020

Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $45,11 за баррель

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Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $45,11 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду растут на ожиданиях публикации отчета Минэнерго США о запасах в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 МСК в среду составляет $45,11 за баррель, что на $0,61 (1,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,64 (1,54%), до $42,25 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Снижение запасов нефти ожидается по итогам третьей недели подряд.

Помимо этого, инвесторы в среду ожидают публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.

Вместе с тем Минэнерго США понизило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 370 тыс. б/с, до 11,3 млн б/с, следует из отчета EIA. Прогноз на 2021 год повышен с 11 млн б/с до 11,1 млн б/с. В 2019 году среднесуточная добыча нефти в США составила 12,2 млн б/с.

Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, говорится в отчете.

Теги: #нефть
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