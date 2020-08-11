"Энергоатом" обеспокоен задержкой с публикацией постановления Кабмина с переходной моделью ПСО

НАЭК "Энергоатом" обеспокоен отсутствием публикации принятого 5 августа с трехдневной доработкой постановления Кабинета министров об изменении положения о специальных обязанностях участников рынка электроэнергии по обеспечению электроэнергией населения (ПСО), позволяющего продавать ресурс ГП "Гарантированный покупатель" в рамках ПСО по 10грн/МВт-ч.

"НАЭК "Энергоатом" ждет скорейшего обнародования этого постановления, чтобы оно вступило в действие. Это позволило бы компании немедленно осуществить шаги, необходимые для стабилизации ее финансового состояния в рамках так называемой переходной модели ПСО", – говорится в сообщении компании, полученном агентством "Интерфакс-Украина" во вторник вечером.

В компании обращают внимание, что трехдневный срок доработки истек, но по состоянию на вечер вторника, 11 августа, постановление с обновленным ПСО не опубликовано в официальных источниках.

"В то же время "Энергоатом" не одобряет какие-либо попытки ограничить работу компании на энергетическом рынке и будет выступать против таких попыток", – подчеркнули в НАЭК.

Согласно сообщению компании, изменения в ПСО должны стать главным фактором стабилизации работы компании, а также способствовать общему оздоровлению ситуации на рынке электроэнергии.

В сообщении указывается, что новая модель ПСО позволяет компании получить свободный и конкурентный доступ на рынок двусторонних договоров, увеличить долю реализации электроэнергии по рыночным ценам до 50%, оптимизировать торговую деятельность через уменьшение объемов продажи на профицитном рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Кроме того, компания ожидает прекращения наращивания задолженности перед ней со стороны ГП "ГарПок" и стабильного поступления оборотных средств.

Как сообщалось, Кабинет министров принял постановление о внесении изменений к действующей модели ПСО, предусматривающих, в частности, продажу НАЭК "Энергоатом" электроэнергии "ГарПоку" в объемах, необходимых для обеспечения ресурсом населения, по цене 10 грн/МВт-ч, и увеличение до 40% (вместо 5%) объемов продажи атомной э/э на рынке двусторонних договоров. До принятия постановления "Энергоатом" должен был продавать 80% электроэнергии "ГарПоку" для обеспечения населения по цене 566,7 грн/МВт-ч.

Согласно постановлению, ЧАО "Укргидроэнерго" также получило право продавать 30% своего ресурса по ПСО по 10 грн/МВт-ч.

Аукционы на Украинской энергетической бирже (10-11 августа – ИФ) по продаже НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии "ГарПоку" в рамках переходной модели ПСО по цене 10 грн/МВт-ч отменили из-за отсутствия публикации регламентирующего процесс постановления Кабинета министров.

"ГарПок" по состоянию на 1 июля 2020 года имеет просроченную задолженность перед "Энергоатомом" за поставленную электроэнергию в размере 7,43 млрд грн.