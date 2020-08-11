Экономика

21:37 11.08.2020

"Энергоатом" обеспокоен задержкой с публикацией постановления Кабмина с переходной моделью ПСО

2 мин читать
"Энергоатом" обеспокоен задержкой с публикацией постановления Кабмина с переходной моделью ПСО

НАЭК "Энергоатом" обеспокоен отсутствием публикации принятого 5 августа с трехдневной доработкой постановления Кабинета министров об изменении положения о специальных обязанностях участников рынка электроэнергии по обеспечению электроэнергией населения (ПСО), позволяющего продавать ресурс ГП "Гарантированный покупатель" в рамках ПСО по 10грн/МВт-ч.

"НАЭК "Энергоатом" ждет скорейшего обнародования этого постановления, чтобы оно вступило в действие. Это позволило бы компании немедленно осуществить шаги, необходимые для стабилизации ее финансового состояния в рамках так называемой переходной модели ПСО", – говорится в сообщении компании, полученном агентством "Интерфакс-Украина" во вторник вечером.

В компании обращают внимание, что трехдневный срок доработки истек, но по состоянию на вечер вторника, 11 августа, постановление с обновленным ПСО не опубликовано в официальных источниках.

"В то же время "Энергоатом" не одобряет какие-либо попытки ограничить работу компании на энергетическом рынке и будет выступать против таких попыток", – подчеркнули в НАЭК.

Согласно сообщению компании, изменения в ПСО должны стать главным фактором стабилизации работы компании, а также способствовать общему оздоровлению ситуации на рынке электроэнергии.

В сообщении указывается, что новая модель ПСО позволяет компании получить  свободный и конкурентный доступ на рынок двусторонних договоров, увеличить долю реализации электроэнергии по рыночным ценам до 50%, оптимизировать торговую деятельность через уменьшение объемов продажи на профицитном рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Кроме того, компания ожидает прекращения наращивания задолженности перед ней со стороны ГП "ГарПок" и стабильного поступления оборотных средств.

Как сообщалось, Кабинет министров принял постановление о внесении изменений к действующей модели ПСО, предусматривающих, в частности, продажу НАЭК "Энергоатом" электроэнергии "ГарПоку" в объемах, необходимых для обеспечения ресурсом населения, по цене 10 грн/МВт-ч, и увеличение до 40% (вместо 5%) объемов продажи атомной э/э на рынке двусторонних договоров. До принятия постановления "Энергоатом" должен был продавать 80% электроэнергии "ГарПоку" для обеспечения населения по цене 566,7 грн/МВт-ч.

Согласно постановлению, ЧАО "Укргидроэнерго" также получило право продавать 30% своего ресурса по ПСО по 10 грн/МВт-ч.

Аукционы на Украинской энергетической бирже (10-11 августа – ИФ) по продаже НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии "ГарПоку" в рамках переходной модели ПСО по цене 10 грн/МВт-ч отменили из-за отсутствия публикации регламентирующего процесс постановления Кабинета министров.

"ГарПок" по состоянию на 1 июля 2020 года имеет просроченную задолженность перед "Энергоатомом" за поставленную электроэнергию в размере 7,43 млрд грн.

Теги: #украина #энергетика #атомная_энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:14 11.08.2020
НАПК направило письмо Зеленскому в отношении закона об игорном бизнесе

НАПК направило письмо Зеленскому в отношении закона об игорном бизнесе

19:04 11.08.2020
НКРЭКУ намерена уточнить стандарты качества электроснабжения и механизм компенсаций за их неполучение

НКРЭКУ намерена уточнить стандарты качества электроснабжения и механизм компенсаций за их неполучение

18:20 11.08.2020
Украина предложит Германии пилотные проекты по производству и поставкам возобновляемого водорода – глава профильной ассоциации

Украина предложит Германии пилотные проекты по производству и поставкам возобновляемого водорода – глава профильной ассоциации

14:28 11.08.2020
В Украине только 37% детей вакцинированы от кори

В Украине только 37% детей вакцинированы от кори

13:29 11.08.2020
В Умань в 2020 году может прибыть 5-10 тыс хасидов – министр Кабмина

В Умань в 2020 году может прибыть 5-10 тыс хасидов – министр Кабмина

12:15 11.08.2020
В Украину идет похолодание, в ряде областей пройдут кратковременные дожди

В Украину идет похолодание, в ряде областей пройдут кратковременные дожди

09:51 11.08.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины, во Львовской и Харьковской областях существенно выросло

Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины, во Львовской и Харьковской областях существенно выросло

09:39 11.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

08:19 11.08.2020
В Украине 11 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

В Украине 11 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

07:58 11.08.2020
Энергоблок № Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового ремонта

Энергоблок № Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового ремонта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Денежная масса в Украине в июле возросла на 3,6%

Райффайзен банк Аваль планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 4,27 млрд грн

Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020г ухудшился до 6% с улучшением отскока в 2021г до 3,2% - Минэкономики

Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле

DCH заявляет об отсутствии у АМКУ права отказать в покупке "Мотор Сичи" с китайскими партнерами и готовности идти в международный суд

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний

Денежная масса в Украине в июле возросла на 3,6%

Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса и новые стимулы в США, Brent - около $45,5 за баррель

Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились на 11 п.п. – Госстат

Райффайзен банк Аваль планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 4,27 млрд грн

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $44,87 за баррель

Банки реструктуризировали аграриям Одесской области 80% проблемных кредитов

Мининфраструктуры хочет привлекать спутниковые сервисы для мониторинга инфраструктуры

Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020г ухудшился до 6% с улучшением отскока в 2021г до 3,2% - Минэкономики

Кабмин назначил Иващенко первым замом, Немилостивого – замминистра по стратотраслям промышленности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА