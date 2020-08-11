Экономика

18:20 11.08.2020

Украина предложит Германии пилотные проекты по производству и поставкам возобновляемого водорода – глава профильной ассоциации

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Украина предложит Германии пилотные проекты по производству и поставкам возобновляемого водорода – глава профильной ассоциации

Врио министра энергетики Ольга Буславец намерена подписать в Германии меморандум о новом энергетическом партнерстве, предусматривающий развитие водородных технологий в Украине, сообщил председатель ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин.

"25-27 августа глава Минэнерго Ольга Буславец осуществит визит в Германию, где планируется подписать меморандум о новом энергетическом партнерстве, частью которого является водородная энергетика. Украина едет туда, чтобы предложить определенные пилотные проекты с масштабами от 100 МВт по аналогии с реализуемым в Марокко проектом солнечно-водородной станции мощностью 100 МВт", – сказал Репкин во время онлайн-дискуссии о перспективах развития водородной энергетики в Украине, организованной энергетическим комитетом Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) во вторник.

По его словам, Германия посчитала, что ей недостаточно будет собственных ресурсов для производства возобновляемого водорода, поэтому рассматривает Украину как партнера для получения этого ресурса.

Он также анонсировал на 14 августа первое заседание экспертной рабочей группы при Минэнерго под его руководством, на котором, в частности, предстоит рассмотреть вопрос об адаптации энергостратегии Украины относительно водородных технологий.

"Мы начинаем конкретные шаги, чтобы не отставать от стран Евросоюза", – подчеркнул Репкин.

Он также отметил, что согласно представленной недавно исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом европейской водородной стратегии Европа расценивает Украину как партнера, но для этого необходимо развивать внутренний рынок водорода.

"Нас в Европе видят партнером на 10ГВт. Что это означает? Есть такая возможность, и нас будут поддерживать. Но есть одно но, которое не прописано, но проговорено. Они будут поддерживать только те страны, которые у себя создают внутренний рынок водорода. Тиммерманс четко дал понять: друзья, мы готовы вам помочь на 7,5ГВт, чтобы вы их создали и импортировали, но на 2,5ГВт вы должны создать собственный рынок", – разъяснил Репкин, отметив, что уже к концу 2023 года "от нас ожидают полмиллиона тонн импорта возобновляемого водорода, а в дальнейшем – 3 млн тонн ежегодно".

По его словам, с целью выхода на европейский рынок в Украине должны быть обеспечены условия, в частности для использования водородного транспорта, также должно быть использование водорода в металлургической и химической отраслях.

Он сообщил что в Украине уже есть пример строительства первой водородной заправочной станции в партнерстве с датчанами.

"К нашей ассоциации присоединились предприниматели из Харькова. Их идея – перевести весь коммунальный транспорт на водород", – сказал глава ассоциации.

При этом он спрогнозировал, что развитие водородных технологий в стране пойдет более активно, чем ожидается.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности в Германию.

В июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. Она предполагает дополнение интегрированной энергетической системы массовым промышленным производством возобновляемого водорода. Он может служить источником энергии там, где использование электричества затруднено. В перспективе он будет производиться в основном с использованием энергии ветра и солнца.

Теги: #украина #германия
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