Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса и новые стимулы в США, Brent - около $45,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти во вторник после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:49 кск во вторник составляет $45,47 за баррель, что на $0,48 (1,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,6 (1,43%), до $42,54 за баррель.

Накануне оптимизм инвесторов поддержало заявление главы Saudi Aramco, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии, пишет агентство Argus.

По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Помимо этого, президент РФ Владимир Путин во вторник сообщил, что в России впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса.

Поддержку нефтяному рынку оказывает и ослабление доллара. Индекс ICE Dollar во вторник снижается на 0,35%.

Инвесторы во вторник также ожидают публикации данных API об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе.