Экономика

11:51 11.08.2020

Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились на 11 п.п. – Госстат

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Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились на 11 п.п. – Госстат

Индикатор деловой уверенности на рынке строительства на третий квартал 2020 года улучшился на 11 процентных пунктов (п.п.) по сравнению со вторым кварталом 2020 года – до "минус" 37,2%, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным проведенного Госстатом опроса компаний строительной отрасли, оценка нехватки текущего объема заказов улучшилась на 4 п.п. – до "минус" 57%.

По итогам опроса, 58% компаний оценили свой текущий объем заказов как недостаточный, 41% – как нормальный для сезона, 1% - выше нормы.

Повышения цен на свои услуги по итогам третьего квартала текущего года ожидают 25% респондентов, что на 2 п.п. меньше, чем во втором квартале. 9% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости стройработ, 66% не ожидают каких-либо изменений в ценовой политике.

Согласно данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на 4 месяца, что на 0,4 месяца меньше показателя второго квартала 2020 года.

Как отметил Госстат, в третьем квартале выросло негативное влияние низкого спроса на работу стройкомпаний, а также в разы выросло влияние "других" негативных факторов.

Сокращений количества работников в июле-сентябре 2020 года ожидают 26% опрошенных компаний, тогда как 15% прогнозируют его рост.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом, при этом рост показателя в 2018 году к 2017 году по вновь уточненным данным составил 8,5%.

При этом по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в 2019 году возросли на 6% по сравнению с 2018 годом.

Теги: #недвижимость #ожидания #госстат
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