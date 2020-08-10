Экономика

18:11 10.08.2020

Мининфраструктуры хочет привлекать спутниковые сервисы для мониторинга инфраструктуры

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Мининфраструктуры хочет привлекать спутниковые сервисы для мониторинга инфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины заинтересовано в сотрудничестве с Государственным космическим агентством в области привлечения современных спутниковых сервисов для мониторинга инфраструктуры.

Как сообщила пресс-служба министерства в понедельник, об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий во время встречи с руководителем агентства Владимиром Усовым.

"Мы должны заимствовать лучший зарубежный опыт и использовать современные ресурсы и технологии для защиты и улучшения нашей инфраструктуры. Сегодня спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, предотвращать добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками. И мы должны это использовать уже сейчас", - цитирует пресс-служба Криклия.

По его словам, это будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, позволит предупреждать те или иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера. Кроме этого, данные спутников можно использовать для создания транспортной модели Украины.

Теги: #спутники #инфраструктура #мониторинг #мининфраструктуры
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