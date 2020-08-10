DCH заявляет об отсутствии у АМКУ права отказать в покупке "Мотор Сичи" с китайскими партнерами и готовности идти в международный суд

У Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) отсутствуют какие-либо законные основания отказывать в разрешении на концентрацию акций ПАО "Мотор Cич" китайским инвесторам предприятия и группе DCH Александра Ярославского, говорится в заявлении DCH в понедельник.

"АМКУ не имеет законного права отказать в удовлетворении нашей совместной с китайскими партнерами заявки (…) Если АМКУ, в нарушение законодательства Украины, не выдаст согласие в установленные сроки или откажет, такие действия АМКУ будут обжалованы в судебном порядке", – указано в документе.

DCH отмечает, что сделка не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке Украины, так как покупатели не ведут деятельность на рынках, на которых представлена "Мотор Сич", в том числе и в Украине. Помимо того, заявители отсутствуют в санкционных списках Украины, уточняется в заявлении.

Группа также подчеркнула, что у АМКУ от 45 до 135 календарных дней на рассмотрение заявки, напомнив, что ранее ведомство нарушало эти сроки при рассмотрении предыдущих заявок китайских партнеров.

DCH также заявила, что "Мотор Сич" находится в плачевном финансовом состоянии из-за блокировки развития ПАО украинскими властями с 2017 года, в частности, уголовных производств и наложенного ареста на все 100% акций. "Владельцы акций "Мотор Сичи" уже три года не могут распоряжаться принадлежащим им имуществом, принимать участие в управлении предприятием и контролировать соответствие принимаемых менеджментом решений своим экономическим интересам" – отмечается в документе с напоминанием, что арест является временной мерой. По мнению DCH, арест акций не способствует обеспечению сохранности имущества, а ведет предприятие к уничтожению.

"Такой контекст событий дает акционерам "Мотор Cичи" все основания рассматривать действия украинских правоохранительных органов как давление на бизнес и обращаться в международные судебные институты, чтобы положить конец этому вопиющему произволу и восстановить свои нарушенные права", – говорится в заявлении.

Еще одним поводом для возможного международного арбитража в документе названо нарушение национального законодательства и международных договоренностей в сфере зашиты инвестиций. DCH указывает, что все стороны сделки, направленной на согласование в АМКУ, являются частными компаниями, а "Мотор Cич" отсутствует в перечне стратегических объектов государственной собственности и в числе объектов, вошедших в госстратегию развития авиастроительной отрасли.

В заявлении подчеркивается, что DCH рассматривает свое участие в развитии "Мотор Сичи" как один из важнейших приоритетов своей инвестиционной стратегии, имеет достаточно финансовых возможностей для осуществления концентрации акций предприятия без привлечения финансирования со стороны.

"Мы будем самостоятельно осуществлять полноценный корпоративный контроль в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, мы приложим все усилия и используем все законные инструменты для того, чтобы защитить как свои инвестиции, так и инвестиции наших китайских партнеров по ПАО "Мотор Сич", – сказано в документе.

Как сообщалось, АМКУ 6 августа уведомил о рассмотрении четырех дел о концентрации в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО "Мотор Сич", в том числе приобретение без получения разрешения ведомства, начатое по собственной инициативе. "По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно совместно с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны и СБУ принять исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства. "Следует провести системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности "Мотор Сичи", - указывалось в сообщении пресс-службы главы государства.

Этому предшествовало сообщение Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group 4 августа совместно подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи". Китайская компания уточнила, что в тот же день Beijing Skyrizon отозвала из АМКУ заявление, которое она подала совместно с госконцерном "Укроборонпром" в июне 2019 года. Xinwei указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на то время советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

Акции "Мотор Сичи" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном производстве о продаже контрольного пакета акций.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41,00087% акций, принятом по ходатайству СБУ.

Согласно ему, в АМКУ в начале июня 2017 года поступило заявление от собственника китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и "Мотор Сичи" о предоставлении разрешения на концентрацию, согласно которому этот гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет указанными 41,00087%.

В судебном определении также говорилось, что продавцом выступал гражданин Украины, который владел напрямую 15,83% акций ПАО, а также 17,3113% его акций через Business House Helena и 15,7% через ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом "Елена", СК "Мотор Гарант".

Согласно отчетности "Мотор Сичи", ранее его крупнейшим акционером-физлицом был почетный президент предприятия Вячеслав Богуслаев, на тот момент бывший народным депутатом. По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), на конец второго квартала 2017 года единственным акционером с пакетом более 10% акций была панамская Business House Helena – 17,3113%.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.