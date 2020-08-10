ПриватБанк запустил биометрические POS-терминалы с идентификацией лица

Государственный ПриватБанк (Киев) запустил биометрические POS-терминалы FacePay24, которые позволяют оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации лица, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгения Васильцова, которого цитирует пресс-служба, "оплата лицом" на данный момент доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, и к концу 2020 года банк планирует запустить в Украине 7700 FacePay24.

Уточняется, что для использования сервиса "оплата лицом" клиентам банка необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, а затем сделать три снимка с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту.

Согласно сообщению, для оплаты в POS-терминалах Android PAX с помощью идентификации лица после ввода суммы необходимо выбрать на терминале "оплата лицом", посмотреть на фронтальную камеру терминала, нажать кнопку "оплатить" и подтвердить операцию вводом пин-кода.

"FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче", – добавила пресс-служба.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года, правительство Украины, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (576,388 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.