ЕБА раскритиковала предложение Кабмина штрафовать бизнес за несоблюдение посетителями масочного режима

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) раскритиковала правительственные законопроекты №3890 и №3891, которые предлагают установить штраф для общественных заведений за нарушение посетителями масочного режима в размере 3,4-5,1 тыс. грн за одного нарушителя.

"В действующем законодательстве уже предусмотрен штраф для должностных лиц такого учреждения, так что установление дополнительного - за аналогичное нарушение является нелогичным и создает финансовый груз для бизнеса", - указала ЕБА в релизе в понедельник.

Помимо этого, большая разница в размерах штрафа, который предлагается налагать на бизнес, и штраф для физлица - человека, который снял маску (170-255 грн), составляет пространство для недобросовестной конкуренции, полагают в ассоциации.

"Например, появится риск намеренного направления к конкуренту человека, который снимет маску в его помещении", - указала ЕБА в релизе.

По мнению экспертов ассоциации, нормы указанных законопроектов могут отягощать работу бизнеса и, к тому же, содержат ряд терминологических неточностей, которые могут быть двояко трактованы контролирующими органами.

Бизнес контролирует наличие маски на входе в помещение, однако обеспечить наблюдение на протяжении всего пребывании человека в магазине сложно, это требует дополнительного ресурса, указала ЕБА.

"К тому же мы считаем несправедливым такие санкции к компаниям в то время, как даже публичные лица не всегда соблюдают масочный режим", - прокомментировала руководитель FMCG-направления ЕБА Кристина Линиченко.

ЕБА предлагает закрепить за бизнесом только обязательство предупредить посетителя, который пытается войти в общественное место или общественный транспорт без маски, о необходимости ее надеть, однако не применять новые штрафы для бизнеса.