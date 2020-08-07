Экономика

20:39 07.08.2020

НБУ разрешил с 1 сентября всем банкам принимать и передавать для исследования в центробанк сильно изношенные банкноты

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НБУ разрешил с 1 сентября всем банкам принимать и передавать для исследования в центробанк сильно изношенные банкноты

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил с 1 сентября всем украинским банкам принимать и передавать для исследования в центробанк сильно изношенные банкноты, тогда как ранее это могли делать только уполномоченные банки, сообщается на сайте НБУ в пятницу.

Соответствующие изменения были внесены постановлением правления центробанка от 31 июля 2020 года №114 "Об утверждении изменений к правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет нацвалюты Украины", которое обнародовано на сайте Нацбанка и вступает в силу с 1 сентября.

Указывается, что соответствующим постановлением НБУ также распространил на инкассаторские компании требования, ранее относящиеся только к банкам, по изъятию и передаче сомнительных банкнот для исследований в НБУ, а также по изъятию и передаче банкнот, окрашенных специальным раствором из-за несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, правоохранителям.

Кроме того, НБУ ввел требование по проведению банками и инкассаторскими компании учебных мероприятий для повышения уровня знаний сотрудников, работающих с наличностью относительно признаков подлинности и платежности банкнот (монет) гривни.

Согласно сообщению, соответствующим постановлением Нацбанк отменил норму о рассылке банкам плакатов и буклетов с описанием банкнот (монет) в связи с тем, что на сайте центробанка размещена их электронная версия, а также уточнил определение ряда признаков изношенных и поврежденных банкнот.

В документе указывается, что к ним, в частности, относятся поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и разрезанные или разорванные банкноты, которые сохранили целую часть, площадь которой не меньше 55% начальной, а также банкноты, составленные из двух смежных частей различных банкнот одного номинала и дизайна с одной из частей не менее 50% начальной площади, при условии, что общая площадь этих частей - не менее 98% начальной.

К ним также относят банкноты с загрязнениями, пятнами, надписями, оттисками штампов (кроме печатей о погашении) площадью не более 400 кв. мм и банкноты, которые в результате загрязнения имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей по всей плоскости (за исключением банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей), указывается в постановлении.

Кроме того, изношенными являются обработанные специальными химреактивами во время проведения оперативных мероприятий или следственных действий, а также ламинированные и разрезанные на три и более частей (включая склеенные) банкноты.

Согласно документу, в этот список также входят разорванные на две части банкноты, на которых нет бы одного серийного номера, и общая площадь этих частей не меньше, чем 55% начальной, банкноты, поврежденные во время чрезвычайного режима и банкноты, загрязненные химическими, радиоактивными или токсическими органическими веществами, которые при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье человека.

Завершают этот перечень банкноты, которые из-за повреждения огнем, водой, различными жидкостями имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей, деструкцию и обугливание бумаги на отдельных участках, и площадь которых во время приема и обработки может стать меньше 55% начальной, либо, если в связи с этим создалась целостная группа поврежденных банкнот, которую невозможно разделить, поясняется в постановлении.

Теги: #нбу #банкноты
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