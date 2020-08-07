ЕБА выступила категорически против президентского законопроекта о повышении минимальной запрлаты до 5 тыс. грн

Европейская бизнес ассоциация выступила категорически против президентского законопроекта №3963 с поправками в госбюджет-2020 о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 4,723 тыс. грн с 1 сентября.

"Ассоциация настаивает на неприемлемости законопроекта №3963, если не будет снижена максимальная величина базы начисления ЕСВ для недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков", - указала ЕБА в сообщении в пятницу.

Как пояснила ЕБА, такое решение увеличит фискальное давление на оплату труда и повлечет за собой рост "теневых" зарплат.

"Нет сомнений, что именно добросовестные плательщики ощутят усиленное давление со стороны госорганов, которое они будут осуществлять в попытке компенсировать неминуемые налоговые потери, возникшие из-за роста теневого сектора", - указала ЕБА.

В ассоциации подчеркнули, что, несмотря на призывы бизнеса обсудить эту инициативу, законопроект был внесен без каких-либо консультаций с предпринимательским сообществом.