Экономика

19:15 07.08.2020

ЕБА выступила категорически против президентского законопроекта о повышении минимальной запрлаты до 5 тыс. грн

1 мин читать
ЕБА выступила категорически против президентского законопроекта о повышении минимальной запрлаты до 5 тыс. грн

Европейская бизнес ассоциация выступила категорически против президентского законопроекта №3963 с поправками в госбюджет-2020 о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 4,723 тыс. грн с 1 сентября.

"Ассоциация настаивает на неприемлемости законопроекта №3963, если не будет снижена максимальная величина базы начисления ЕСВ для недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков", - указала ЕБА в сообщении в пятницу.

Как пояснила ЕБА, такое решение увеличит фискальное давление на оплату труда и повлечет за собой рост "теневых" зарплат.

"Нет сомнений, что именно добросовестные плательщики ощутят усиленное давление со стороны госорганов, которое они будут осуществлять в попытке компенсировать неминуемые налоговые потери, возникшие из-за роста теневого сектора", - указала ЕБА.

В ассоциации подчеркнули, что, несмотря на призывы бизнеса обсудить эту инициативу, законопроект был внесен без каких-либо консультаций с предпринимательским сообществом.

Теги: #минимальная_зарплата #повышение #еба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:19 06.08.2020
Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты

Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты

14:12 06.08.2020
Международные табачные компании намерены отстаивать свои права по делу о штрафе АМКУ в международном арбитраже

Международные табачные компании намерены отстаивать свои права по делу о штрафе АМКУ в международном арбитраже

12:47 24.07.2020
Увеличение минимальной зарплаты должно повлечь пропорциональное снижение базы начисления ЕСВ - ЕБА

Увеличение минимальной зарплаты должно повлечь пропорциональное снижение базы начисления ЕСВ - ЕБА

15:56 23.07.2020
Повышение минимальной зарплаты отразится на инфляции, безработице, учетной ставке и показателях бюджета

Повышение минимальной зарплаты отразится на инфляции, безработице, учетной ставке и показателях бюджета

18:15 22.07.2020
ЕБА призвала Кабмин и Минздрав способствовать ускорению закупок лекарств за бюджет 2020г

ЕБА призвала Кабмин и Минздрав способствовать ускорению закупок лекарств за бюджет 2020г

16:21 15.07.2020
Законопроект №2524 учитывает незначительное количество предложений бизнеса, должен быть доработан - ЕБА

Законопроект №2524 учитывает незначительное количество предложений бизнеса, должен быть доработан - ЕБА

13:41 02.07.2020
Давление на главу НБУ ставит под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом - ЕБА об отставке Смолия

Давление на главу НБУ ставит под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом - ЕБА об отставке Смолия

08:16 01.07.2020
Украинцам с 1 июля повысят минимальную пенсию

Украинцам с 1 июля повысят минимальную пенсию

20:34 27.06.2020
Шмыгаль представил Зеленскому предварительный график повышения минимальной зарплаты: с 1 сентября она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января - до 6 тыс. грн, а с 1 июля - до 6,5 тыс. грн

Шмыгаль представил Зеленскому предварительный график повышения минимальной зарплаты: с 1 сентября она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января - до 6 тыс. грн, а с 1 июля - до 6,5 тыс. грн

17:53 25.06.2020
ЕБА настаивает на продлении сроков действия "зеленых" тарифов при сокращении их размеров

ЕБА настаивает на продлении сроков действия "зеленых" тарифов при сокращении их размеров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Киевхлеб" закрыл на карантин только пекарню, где зафиксирована вспышка COVID-19

Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

Совет НБУ назначил на должность замглавы центробанка директора департамента платежных систем

Международные резервы Украины в июле выросли на 1% – НБУ

НБУ в июле рассмотрел 933 запроса на регистрацию и лицензирование от небанковских финучреждений

ПОСЛЕДНЕЕ

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" истекает 8 августа, САП приостановила расследование – ДТЭК

"Эпицентр К" откроет крупнейший Intersport Outlet City в столичном ТРЦ Dream Town

Нефть ускорила снижение, но может вырасти более чем на 4% за неделю, Brent - $44,45 за баррель

"Киевхлеб" закрыл на карантин только пекарню, где зафиксирована вспышка COVID-19

Минцифры и "Укрпошта" будут сотрудничать для доступности государственных услуг

ICU предлагает Совету НБУ задуматься о снижении среднесрочной инфляционной цели центробанка

Группа DCH гарантирует сохранение и развитие производственной базы "Мотор Сичи", его технологий и прав интеллектуальной собственности - Ярославский

Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

Аэропорт "Львов" оптимизировал расходы и уже вышел на безубыточность

ДМЗ Ярославского в 2019г снизил выбросы в атмосферу на треть

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА