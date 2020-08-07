Экономика

17:44 07.08.2020

Нефть ускорила снижение, но может вырасти более чем на 4% за неделю, Brent - $44,45 за баррель

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Нефть ускорила снижение, но может вырасти более чем на 4% за неделю, Brent - $44,45 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в пятницу в связи с опасениями о замедлении восстановления спроса на фоне роста числа заражений коронавирусом.

Однако по итогам недели они могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 МСК в пятницу составляет $44,45 за баррель, что на $0,64 (1,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,66 (1,57%), до $41,29 за баррель.

Ситуация с распространением коронавируса в мире остается одним из основных поводов для опасений инвесторов.

По данным университета Джона Хопкинса, количество инфицированных в мире за истекшие сутки выросло почти на 336,5 тыс. и превысило 19 млн. Днем ранее прирост выявленных случаев составил около 273 тыс.

Помимо этого, китайский импорт нефти в июле упал на 6,7% по сравнению с июнем, когда он достиг рекордных 12,99 млн баррелей в сутки (б/с), и составил 12,12 млн б/с, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В среднем в январе-июле Китай импортировал 11,01 млн б/с, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Инвесторы также оценивают статистические данные по рынку труда США.

Количество рабочих мест в экономике США в июле 2020 года увеличилось на 1,763 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы роста числа рабочих мест замедлились по сравнению с июнем, когда они составили рекордные 4,791 млн.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 10,2% с июньских 11,1%.

Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест в июле на 1,6 млн и снижение безработицы до 10,5%, сообщает Trading Economics.

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно влияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.

Теги: #цены #нефть
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