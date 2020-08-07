"Киевхлеб" закрыл на карантин только пекарню, где зафиксирована вспышка COVID-19

Компания "Киевхлеб", крупный производитель хлеба и хлебобулочной продукции, работает в штатном режиме, и не будет закрывать на карантин другие производственные площадки, кроме пекарни №8, у сотрудников которой был обнаружен COVID-19.

Согласно заявлению компании в пятницу, на других подразделениях компании больных не выявлено.

"Действительно, во время планового тестирования, которое компания проводит за свой счет, было выявлено 37 случаев заболевания. Мы ежедневно проводим медосмотр всех сотрудников. И вовремя выявлены случаи заболевания - результат такой комплексной работы. Пекарня №8 закрыта на карантин. Там проводятся дезинфекционные мероприятия. Больные, которые имели минимальные симптомы, оставались дома уже несколько дней - в соответствии с требованиями Минздрава. Все контактные лица находятся на самоизоляции", - цитируется исполняющая обязанности главы правления ЧАО "Киевхлеб" Елена Коринь.

Она отметила, что на производственных площадках компании проводится дополнительная к плановой дезинфекция. Все подразделения работают в штатном режиме и имеют резервы для выполнения заказов торговых сетей на продукцию, которую производит пекарня №8.

Как сообщалось со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко, в столице была подтверждена вспышка коронавирусной болезни среди сотрудников предприятия "Киевхлеб".