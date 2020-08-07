Экономика

17:29 07.08.2020

ICU предлагает Совету НБУ задуматься о снижении среднесрочной инфляционной цели центробанка

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ICU предлагает Совету НБУ задуматься о снижении среднесрочной инфляционной цели центробанка

 Совет Национального банка Украины (НБУ) должен задуматься о снижении среднесрочной инфляционной цели центробанка, которая на данный момент составляет 5%, считает глава департамента макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU Сергей Николайчук.

"Совету НБУ уже стоит задуматься о снижении оптимального уровня инфляции в Украине и соответствующей инфляционной цели. Ведь более низкая инфляция будет способствовать и достижению задачи президента - опустить ставки по кредитам, в том числе по ипотечным, ниже 10%", - написал он в Facebook в пятницу.

Николайчук напомнил, что Совет НБУ в июле 2018 года утвердил среднесрочную инфляционную цель на уровне 5% и задекларировал, что она "может быть пересмотрена только в сторону понижения при условии снижения волатильности обменного курса гривни и изменении относительных цен, и ослабления эффектов конвергенции экономики Украины к уровню стран - основных торговых партнеров".

Он добавил, что впервые среднесрочную цель на таком уровне Совет НБУ утвердил в августе 2015 года.

"Тогда, пять лет назад, когда инфляция превышала 50%, это выглядело очень амбициозной целью. Но, как видим, эта цель была Нацбанком выполнена в прошлом году и даже немного перевыполнена в первой половине этого", – уточнил глава департамента макроэкономических исследований ICU.

По словам Николайчука, инфляционная цель на уровне 5% является одной из наиболее высоких в мире - среди 39 стран с режимом инфляционного таргетирования (как и украинского центробанка) цель выше только у Ганы (8%).

Он добавил, что факторы, которые принимал во внимание Совет НБУ в 2015 году, устанавливая инфляционную цель, остаются весомыми, однако их мощность существенно ослабла за пять лет.

"Макроэкономическая волатильность с момента внедрения инфляционного таргетирования существенно снизилась по сравнению с предыдущими годами", – уточнил Николайчук.

По его словам, частично управление инфляцией Нацбанком также облегчилось после завершения основного этапа приведения административно регулируемых цен к рыночному уровню, что было одним из весомых факторов, которые закладывались в траекторию снижения инфляционных целей в 2015 году.

"Хотя не все вопросы еще сняты, в том числе цены на электроэнергию для населения пока существенно ниже себестоимости ее производства и субсидируются высокими ценами для промышленности, будущие изменения относительных цен с высокой вероятностью будут существенно меньше, чем в предыдущие годы", – добавил Николайчук.

Он также отметил, что еще одним фактором для пересмотра цели является значительное укрепление (на 23%) реального эффективного обменного курса гривни на протяжении последних пяти лет.

"Это значит, что цены в Украине значительно приблизились к соответствующим ценам в странах-торговых партнерах. И хотя потенциал для дальнейшей конвергенции остается (в среднем цены в Украине все еще ниже), он уже намного ниже, чем в 2015 году", – пояснил глава департамента макроэкономических исследований ICU.

Комментируя сообщение Николайчука в Facebook, член Совета НБУ Виктор Козюк отметил, что ему сложно сказать, будет ли снижение инфляционной цели на 2021 год, добавив, что, по его мнению, снижение показателя надо обсуждать с 2022 года.

"Согласен. Я не говорю о цели на следующий год. Но стоит эту дискуссию начинать и лучше заранее объявлять о снижении таргета - за два-три года", – ответил Николайчук.

Теги: #icu #нбу #инфляция
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