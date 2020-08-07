Экономика

17:33 07.08.2020

Минцифры и "Укрпошта" будут сотрудничать для доступности государственных услуг

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Минцифры и "Укрпошта" будут сотрудничать для доступности государственных услуг

 Министерство цифровой трансформации Украины и АО "Укрпошта" договорились о сотрудничестве для цифровизации почтовой сферы, а также доступности публичных государственных услуг по всей стране, в частности, в отдаленных селах.

Как сообщило Минцифры на своей странице в Facebook в пятницу, ведомство и почтовый оператор намерены внедрить инструменты надежной и удобной идентификации клиентов "Укрпошты" через интегрированную систему электронной идентификации.

Кроме того, планируется обеспечить предоставление публичных госуслуг с использованием центров предоставления административных услуг, отдаленных рабочих мест администраторов, мобильных ЦПАУ и передвижных отделений "Укрпошты".

В планах также развивать инновационные технологии в почтовой сфере.

Теги: #укрпошта #услуги #минцифры
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