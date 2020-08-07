Группа DCH гарантирует сохранение и развитие производственной базы "Мотор Сичи", его технологий и прав интеллектуальной собственности - Ярославский

Группа DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского гарантирует сохранение и развитие производительной базы ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), его технологий, рабочих мест и прав интеллектуальной собственности после приобретения.

Согласно пресс-релизу DCH, распространенном в пятницу, об этом заявил владелец и президент группы Ярославский.

"К сожалению, процессы, которые сейчас наблюдаются применительно к "Мотор Cич", не могут не вызывать обеспокоенность. Вчера, после того как китайские инвесторы предприятия обнародовали информацию о совместной с DCH заявке в АМКУ в рамках обязательного раскрытия информации на Шанхайской фондовой бирже, прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены". Параллельно оказывается силовое давление на сотрудников АМКУ с целью воспрепятствовать реализации наших договоренностей с китайскими партнерами и в целом помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью, своими корпоративными правами", - заявил он.

Владелец DCH уверяет, что китайские инвесторы вложили деньги в украинское предприятие, намереваясь модернизировать его и обеспечить важные для Украины поставки продукции на внутренний рынок КНР. И если украинское правительство будет продолжать препятствовать законной реализации их прав и интересов, то последствия для Украины могут быть неблагоприятными. "Предположительно, включая подачу китайской стороной многомиллионных исков в международные суды и существенное охлаждение двусторонних отношений с Китаем как главным торговым партнером Украины", - добавил Ярославский.

"Мы (DCH – ИФ) сделаем все, чтобы обеспечить уверенность в будущем для коллектива предприятия и защиту интересов народа Украины. Это исключительно важно, потому что на сегодня у предприятия фактически нет собственника, показатели деятельности неуклонно ухудшаются, необходимы безотлагательные антикризисные меры, чтобы не допустить его окончательного уничтожения. Однако любые попытки заставить инвесторов с кем-либо договариваться считаем неприемлемыми и заслуживающими отдельного рассмотрения в рамках антикоррупционного законодательства", - отметил он.

Обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию, Ярославский ждет от власти на "государственнического решения, которое сохранит "Мотор Cич" для Украины и будет соответствовать национальным интересам государства".

Ранее Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля оценить влияние на экономическую безопасность Украины приватизации или продажи акций стратегических предприятий, в частности "Мотор Сичи".

Как сообщалось, в ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже в сообщении информировала, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Xinwei уточняет, что в тот же день ее дочерняя компания Beijing Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявление, которое она ранее подавала совместно с госконцерном "Укроборонпром".

"В связи с произошедшими изменениями в основе делового сотрудничества между Beijing Skyrizon и его дочерними предприятиями и ГК "Укроборонпром", Beijing Skyrizon провела переговоры в отношении сотрудничества в области авиационных двигателей с компанией DCH Group Украина и ее дочерними компаниями, и пришла к соглашению", – поясняется в сообщении.

Xinwei также указывает, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

В сообщении отмечается, что DCH Group - одна из важных промышленных финансовых групп Украины, объединяющая металлургическую, горнодобывающую, машиностроительную, инфраструктурную, финансовую и другие отрасли.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

Акции "Мотор Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.