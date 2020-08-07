Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

Прокуратура после объявления китайской Beijing Xinwei Technology Group о совместной с DCH заявке в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку "Мотр Сич" дополнительно наложила арест на акции, доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены", заявляет владелец DCH бизнесмен Александр Ярославский.

"Параллельно оказывается силовое давление на сотрудников АМКУ с целью воспрепятствовать реализации договоренностей с китайскими партнерами и помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью", – отметил он в заявлении, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Бизнесмен подчеркнул, что группа DCH готова использовать свой опыт и знания для того, чтобы "Мотор Cич" развивалась и работала на благо Украины, гарантирует сохранение и развитие существующей производственной базы предприятия, технологий, рабочих мест, прав интеллектуальной собственности.

"Это исключительно важно, потому что на сегодняшний день у предприятия фактически нет собственника, показатели деятельности неуклонно ухудшаются, необходимы безотлагательные антикризисные меры, чтобы не допустить его окончательного уничтожения… Хочу поблагодарить президента Украины Владимира Александровича Зеленского за внимание к АО "Мотор Сич", являющемуся фундаментом украинского авиастроения. И от имени DCH и наших китайских партнеров прошу господина президента вмешаться в ситуацию", – заявил Ярославский.

Он указал, что считает любые попытки заставить инвесторов с кем-либо договариваться неприемлемыми и заслуживающими отдельного рассмотрения в рамках антикоррупционного законодательства, и выразил надежду, что благодаря политической воле власти будет принято государственническое решение, которое сохранит "Мотор Cич" для Украины. По словам основателя, DCH открыта к честному публичному диалогу в правовом поле,

Ярославский указал, что основными мотивами совместной работы с китайскими инвесторами является обеспечение стабильного развития экономики Украины, ее интеграция в мировую экономику.

"Разумеется, правоохранительные органы должны следить за соблюдением законности. Но возникает вопрос: кто конкретно в этой ситуации государственный изменник? Тот, кто хочет возродить умирающее предприятие, сохранить рабочие места для 25 тыс. граждан Украины и статус нашей страны как авиационной державы? Или те, кто не дает законопослушным инвесторам это сделать?" – отметил владелец DCH, напомнив, что с похожей ситуацией группа столкнулась после покупки Харьковского тракторного завода в 2016 году.

По его мнению, все спорные вопросы в данной ситуации могут быть урегулированы в правовом поле с соблюдением норм украинского и международного права.

"Наши партнеры, частные китайские инвесторы, вложили деньги в частное же украинское предприятие, намереваясь модернизировать его и обеспечить важные для Украины поставки продукции на внутренний рынок КНР. Если украинское правительство будет продолжать препятствовать законной реализации их прав и интересов, последствия могут быть исключительно неблагоприятными для нашей страны", – подчеркнул Ярославский.

Он предположил подачу китайской стороной многомиллионных исков в международные суды и существенное охлаждение двусторонних отношений с Китаем как главным торговым партнером Украины.

Владелец DCH отметил, что процесс давления на китайских акционеров "Мотор Сич", который сейчас пытаются реанимировать силовики и представители АМКУ, длится уже несколько лет, и выразил мнение, что за три года с момента ареста акций предприятия уже давно можно было во всем разобраться.