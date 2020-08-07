Экономика

17:11 07.08.2020

Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

3 мин читать
Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

Прокуратура после объявления китайской Beijing Xinwei Technology Group о совместной с DCH заявке в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку "Мотр Сич" дополнительно наложила арест на акции, доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены", заявляет владелец DCH бизнесмен Александр Ярославский.

"Параллельно оказывается силовое давление на сотрудников АМКУ с целью воспрепятствовать реализации договоренностей с китайскими партнерами и помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью", – отметил он в заявлении, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Бизнесмен подчеркнул, что группа DCH готова использовать свой опыт и знания для того, чтобы "Мотор Cич" развивалась и работала на благо Украины, гарантирует сохранение и развитие существующей производственной базы предприятия, технологий, рабочих мест, прав интеллектуальной собственности.

"Это исключительно важно, потому что на сегодняшний день у предприятия фактически нет собственника, показатели деятельности неуклонно ухудшаются, необходимы безотлагательные антикризисные меры, чтобы не допустить его окончательного уничтожения… Хочу поблагодарить президента Украины Владимира Александровича Зеленского за внимание к АО "Мотор Сич", являющемуся фундаментом украинского авиастроения. И от имени DCH и наших китайских партнеров прошу господина президента вмешаться в ситуацию", – заявил Ярославский.

Он указал, что считает любые попытки заставить инвесторов с кем-либо договариваться неприемлемыми и заслуживающими отдельного рассмотрения в рамках антикоррупционного законодательства, и выразил надежду, что благодаря политической воле власти будет принято государственническое решение, которое сохранит "Мотор Cич" для Украины. По словам основателя, DCH открыта к честному публичному диалогу в правовом поле,

Ярославский указал, что основными мотивами совместной работы с китайскими инвесторами является обеспечение стабильного развития экономики Украины, ее интеграция в мировую экономику.

"Разумеется, правоохранительные органы должны следить за соблюдением законности. Но возникает вопрос: кто конкретно в этой ситуации государственный изменник? Тот, кто хочет возродить умирающее предприятие, сохранить рабочие места для 25 тыс. граждан Украины и статус нашей страны как авиационной державы? Или те, кто не дает законопослушным инвесторам это сделать?" – отметил владелец DCH, напомнив, что с похожей ситуацией группа столкнулась после покупки Харьковского тракторного завода в 2016 году.

По его мнению, все спорные вопросы в данной ситуации могут быть урегулированы в правовом поле с соблюдением норм украинского и международного права.

"Наши партнеры, частные китайские инвесторы, вложили деньги в частное же украинское предприятие, намереваясь модернизировать его и обеспечить важные для Украины поставки продукции на внутренний рынок КНР. Если украинское правительство будет продолжать препятствовать законной реализации их прав и интересов, последствия могут быть исключительно неблагоприятными для нашей страны", – подчеркнул Ярославский.

Он предположил подачу китайской стороной многомиллионных исков в международные суды и существенное охлаждение двусторонних отношений с Китаем как главным торговым партнером Украины.

Владелец DCH отметил, что процесс давления на китайских акционеров "Мотор Сич", который сейчас пытаются реанимировать силовики и представители АМКУ, длится уже несколько лет, и выразил мнение, что за три года с момента ареста акций предприятия уже давно можно было во всем разобраться.

Теги: #мотор_сич #ярославский #dch #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:16 07.08.2020
Группа DCH гарантирует сохранение и развитие производственной базы "Мотор Сичи", его технологий и прав интеллектуальной собственности - Ярославский

Группа DCH гарантирует сохранение и развитие производственной базы "Мотор Сичи", его технологий и прав интеллектуальной собственности - Ярославский

15:02 07.08.2020
ДМЗ Ярославского в 2019г снизил выбросы в атмосферу на треть

ДМЗ Ярославского в 2019г снизил выбросы в атмосферу на треть

19:03 06.08.2020
СНБО предпринимает исчерпывающие меры по обеспечению национальных интересов в сфере авиастроения - Данилов

СНБО предпринимает исчерпывающие меры по обеспечению национальных интересов в сфере авиастроения - Данилов

18:57 06.08.2020
АМКУ продолжает исследование приобретения "Мотор Сич" без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования

АМКУ продолжает исследование приобретения "Мотор Сич" без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования

18:31 06.08.2020
АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 18,3 млн грн за введение дополнительной услуги для грузовладельцев и несогласование ее с ними

АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 18,3 млн грн за введение дополнительной услуги для грузовладельцев и несогласование ее с ними

17:36 06.08.2020
Минпром должен согласовывать покупку акций государственных и частных предприятий ОПК

Минпром должен согласовывать покупку акций государственных и частных предприятий ОПК

15:51 06.08.2020
Зеленский призвал Шмыгаля оценить влияние на экономическую безопасность Украины приватизации или продажи акций стратегических предприятий, в частности, "Мотор Сичи"

Зеленский призвал Шмыгаля оценить влияние на экономическую безопасность Украины приватизации или продажи акций стратегических предприятий, в частности, "Мотор Сичи"

10:06 06.08.2020
"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

17:41 05.08.2020
ФМУ проиграл суд 1-ой инстанции по штрафу АМКУ, планирует подать апелляцию и оплатить 1,2 млрд штрафа во избежание пени

ФМУ проиграл суд 1-ой инстанции по штрафу АМКУ, планирует подать апелляцию и оплатить 1,2 млрд штрафа во избежание пени

20:05 04.08.2020
Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у Пинчука

Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у Пинчука

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Киевхлеб" закрыл на карантин только пекарню, где зафиксирована вспышка COVID-19

Совет НБУ назначил на должность замглавы центробанка директора департамента платежных систем

Международные резервы Украины в июле выросли на 1% – НБУ

НБУ в июле рассмотрел 933 запроса на регистрацию и лицензирование от небанковских финучреждений

СНБО предпринимает исчерпывающие меры по обеспечению национальных интересов в сфере авиастроения - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" истекает 8 августа, САП приостановила расследование – ДТЭК

"Эпицентр К" откроет крупнейший Intersport Outlet City в столичном ТРЦ Dream Town

Нефть ускорила снижение, но может вырасти более чем на 4% за неделю, Brent - $44,45 за баррель

"Киевхлеб" закрыл на карантин только пекарню, где зафиксирована вспышка COVID-19

Минцифры и "Укрпошта" будут сотрудничать для доступности государственных услуг

ICU предлагает Совету НБУ задуматься о снижении среднесрочной инфляционной цели центробанка

Аэропорт "Львов" оптимизировал расходы и уже вышел на безубыточность

"Донбассэнерго" в июле увеличило выплаты в бюджет в 1,8 раза

Белый дом хочет обязать компании КНР уйти с бирж США из-за несоответствия стандартам аудита

Совет НБУ назначил на должность замглавы центробанка директора департамента платежных систем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА