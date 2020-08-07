ДМЗ Ярославского в 2019г снизил выбросы в атмосферу на треть

ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, в 2019 году снизило выбросы в атмосферу на 35,3% по сравнению с 2018 годом.

Как сообщила пресс-служба предприятия в пятницу, выбросы, в том числе от металлургической площадки, снижены на 41%, от коксохимической – на 15,6%. При этом в первом полугодии 2020 года выбросы металлургического передела сократились на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коксохимического – на 3%.

Согласно пресс-релизу, одним из факторов сокращения выбросов стало снижение объемов производства. Так, в ноябре 2019 года металлургические цехи завода были остановлены на ремонты и возобновили работу в июне 2020 года. Значительно снизить нагрузку на окружающую среду позволили также ремонты оборудования. Например, в 2018-2019 гг. ДМЗ капитально отремонтировал доменные печи №3 и №2, с общей суммой инвестиций более 600 млн грн. В 2020 году на ДП-2 завершены монтаж и испытания установки подавления бурого дыма азотом. Аналогичная система на доменной печи №3 действует с 2017 года, что позволило снизить выбросы пыли почти на 500 тонн в год.

В кислородно-конвертерном цехе предприятия действует система фильтрации, которая состоит из водоохлаждаемых кессонов и мокрой газоочистки. В состав таких фильтров входит: форсуночный сруббер, блок из пяти труб Вентури, сепарационного устройства и вторичного каплеуловителя, а так же газоходов, тягодувных машин и дымовой трубы. Эта система является самой эффективной из установок мокрой очистки отходящих газов.

На коксохимическом производстве с 2018 года реализуется программа капитального обновления печного фонда. В прошлом году капитально отремонтирована коксовая батарея №5: переложили все коксовые печи и металлоконструкции, установили новые приборы контроля. Это позволило значительно снизить выбросы в атмосферный воздух. Сейчас остановлена на горячую консервацию коксовая батарея №4. Ведутся подготовительные работы к дальнейшей перекладке ее печей. В планах предприятия - капитальный ремонт коксовых батарей №1 и №2.

Ежегодно на коксохимическом производстве выполняются замена изношенных дверей коксовых печей и газоотводящей арматуры, уплотнение дверей коксовых печей с использованием газонепропускаемого материала, керамическая наплавка и торкретирование камер коксования. Все это позволяет снизить риск возникновения неорганизованных источников выбросов.

Состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия контролирует государственный лабораторный центр и автоматизированная система экологического мониторинга. Кроме этого, работу контролирует Государственная экологическая инспекция, которая в 2020 году уже провела две внеплановых проверки.

Пресс-служба напоминает, что с 2016 года ДМЗ инвестировал в экологические программы 475 млн грн. За это время предприятие сократило выбросы в атмосферу почти на 25%, что является лучшим показателем среди всех метпредприятий Украины.

Как сообщалось, инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" предусматривает капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет. Для реализации инвестпроектов специалисты ДМЗ провели необходимые ремонтные работы и приступили к запуску завода.

Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Начиная с 2016 года, инвестиции в экологические программы составили 350 млн грн.

Группа DCH Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было осуществлено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ".

По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, в собственности Drampisco Limited (Кипр) находится 97,7346% акций ДМЗ.

Уставный капитал ЧАО – 574,994 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.