Экономика

14:37 07.08.2020

"Донбассэнерго" в июле увеличило выплаты в бюджет в 1,8 раза

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"Донбассэнерго" в июле увеличило выплаты в бюджет в 1,8 раза

 ПАО "Донбассэнерго" в июле 2020 года перечислило 68,4 млн грн налогов и других обязательных платежей в государственный и местные бюджеты, это почти в 1,8 раза больше, чем в июле-2019 (38,3 млн грн).

Согласно пресс-релизу компании, в госбюджет перечислено 59,6 млн грн (НДС и другие налоги общегосударственного уровня), в местный бюджет Донецкой области – 0,2 млн грн.

Компания также уплатила 8,6 млн грн акцизного налога, который составляет 3,2% с каждой 1 грн/кВт-ч произведенной электроэнергии.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2019 году сократило производство электроэнергии на 2,4% (на 84,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 3 млрд 371,7 млн кВт-ч. В общей структуре выработки электроэнергии в Украине за год год компания заняла 2,2% рынка, в структуре тепловой генерации – 7,5%.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит Максиму Ефимову.

Теги: #бюджет #донбассэнерго
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