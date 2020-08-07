Экономика

13:29 07.08.2020

Белый дом хочет обязать компании КНР уйти с бирж США из-за несоответствия стандартам аудита

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Белый дом хочет обязать компании КНР уйти с бирж США из-за несоответствия стандартам аудита

Китайские компании, акции которых торгуются в США, будут вынуждены провести делистинг в том случае, если не выполнят требования, касающиеся аудиторской проверки, следует из плана, рекомендованного администрацией президента США Дональда Трампа.

Инициатива призвана разрешить длительные споры по поводу неспособности американских регуляторов оценивать процесс аудиторской проверки китайских компаний, которые продают свои акции на рынке США, пишет The Wall Street Journal. Сенат в мае одобрил законопроект, который обяжет китайские компании, не выполняющие требования, провести делистинг акций в Штатах в течение трех лет и найти новую биржу.

Новый план предусматривает, что китайские компании, акции которых уже торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq, должны будут выполнить требования к 2022 году. В противном случае им придется уйти с этих площадок.

Китайские аудиторы должны будут предоставить документы, касающиеся проверок, Совету по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB), регулятору в области аудита.

В свою очередь, китайские компании, которые еще не вышли на публичный рынок, но планируют провести IPO в США, должны будут выполнить предписанные требования перед тем, как получить возможность размещать свои акции на NYSE или Nasdaq.

Инициативы являются рекомендацией рабочей группы президента США по финансовым рынкам, целью которой является защита американских инвесторов от того, что администрация Трампа называет рисками со стороны китайских компаний.

"Рекомендации, отраженные в докладе, позволят улучшить степень защиты инвесторов и создать равные условия для всех компаний, акции которых торгуются на американских биржах", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин, возглавляющий рабочую группу.

Теги: #биржи #сша #китай
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