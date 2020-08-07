Экономика

10:31 07.08.2020

Международные резервы Украины в июле выросли на 1% – НБУ

2 мин читать
Международные резервы Украины в июле выросли на 1% – НБУ

Международные резервы Украины в июле 2020 года увеличились, по предварительным данным, 1% - до $28,802 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

"Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций", – отметил центробанк.

По данным НБУ, на динамику резервов повлияли валютные поступления в пользу правительства в течение июля в размере $1,75 млрд, в том числе $1,259 млрд – от размещения евробондов и $608,2 млн – от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Указывается, что на погашение госдолга в инвалюте правительство направило $1,5 млрд, в том числе $767 – по ОВГЗ, номинированным в валюте, а остальные средства – по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Согласно сообщению, на динамике резервов в июле также отразились операции НБУ на межбанковском валютном рынке – регулятор продал $498,7 млн и купил $130 млн.

"В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому НБУ возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. (…) В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому НБУ мог пополнять резервы за счет покупки валюты", – указано в сообщении.

Кроме того, на динамику показателя в июле повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) – в прошлом месяце их стоимость увеличилась на $406,3 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.

Регулятор отметил, по состоянию на 1 августа 2020 года объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Согласно данным на сайте Нацбанка, чистые международные резервы НБУ, которые рассчитываются как превышение золотовалютных резервов над обязательствами центробанка в инвалюте, по итогам июля уменьшились на $21,32 млн – до $17,474 млрд после увеличения в мае на 6,2%.

В целом, за семь месяцев 2020 года чистые международные резервы НБУ выросли на 10,7%, или на $1,689 млрд.

Теги: #нбу #международные_резервы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:14 06.08.2020
НБУ в июле рассмотрел 933 запроса на регистрацию и лицензирование от небанковских финучреждений

НБУ в июле рассмотрел 933 запроса на регистрацию и лицензирование от небанковских финучреждений

18:59 06.08.2020
НБУ и IFC будут совместно работать над повышением финансовой инклюзии и развитием финтеха

НБУ и IFC будут совместно работать над повышением финансовой инклюзии и развитием финтеха

17:46 04.08.2020
Банкиры обеспокоены продлением Радой моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам – НБУ

Банкиры обеспокоены продлением Радой моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам – НБУ

13:42 04.08.2020
Объем продажи валюты населением в июле вернулся к "докарантинному" уровню - НБУ

Объем продажи валюты населением в июле вернулся к "докарантинному" уровню - НБУ

20:28 03.08.2020
НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

13:48 03.08.2020
Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

10:12 03.08.2020
Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

19:26 31.07.2020
Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $368,7 млн

Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $368,7 млн

16:53 31.07.2020
Прибыль банковской системы Украины за I полугодие сократилась на 23% - НБУ

Прибыль банковской системы Украины за I полугодие сократилась на 23% - НБУ

15:10 31.07.2020
Текущий счет платежного баланса во II кв. сведен с рекордным профицитом $4,3 млрд - НБУ

Текущий счет платежного баланса во II кв. сведен с рекордным профицитом $4,3 млрд - НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ в июле рассмотрел 933 запроса на регистрацию и лицензирование от небанковских финучреждений

СНБО предпринимает исчерпывающие меры по обеспечению национальных интересов в сфере авиастроения - Данилов

АМКУ продолжает исследование приобретения "Мотор Сич" без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования

Накопленные в Украине и Европе запасы газа исключают возможность супервысоких цен на газ – глава ГПК "Нафтогаз Украины"

Минпром должен согласовывать покупку акций государственных и частных предприятий ОПК

ПОСЛЕДНЕЕ

IT-директор ПриватБанка покинул пост в связи "карантинным" ограничением зарплат в госсекторе

"Нова Пошта" откроет осенью сортировочный центр под Харьковом на 15 тыс. посылок/час

Глава "Нафтогаза" прогнозирует через 2-3 года присутствие на розничном рынке газа до 7 крупных компаний

"Центрэнерго" и "ДТЭК" спорят о выполнении контракта на поставку угля

СНБО предпринимает исчерпывающие меры по обеспечению национальных интересов в сфере авиастроения - Данилов

АМКУ продолжает исследование приобретения "Мотор Сич" без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования

США могут ввести пошлины на стальные бесшовные трубы из спецсталей из Украины около 43%, из РФ 41%-273%, Чехии до 52% и Кореи до 131,3%

АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 18,3 млн грн за введение дополнительной услуги для грузовладельцев и несогласование ее с ними

Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подорожала до $45,38 за баррель

Накопленные в Украине и Европе запасы газа исключают возможность супервысоких цен на газ – глава ГПК "Нафтогаз Украины"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА