СНБО предпринимает исчерпывающие меры по обеспечению национальных интересов в сфере авиастроения - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по поручению президента Украины Владимира Зеленского предпринимает все меры для защиты национальных интересов в сфере развития стратегических предприятий, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппаратом СНБО Украины по поручению президента Украины Владимира Зеленского принимаются исчерпывающие меры по сохранению приоритетности национальных интересов государства в вопросе развития стратегических предприятий и предотвращения передачи незаконным способом другому государству украинских оборонных технологий", - сообщил он, комментируя ситуацию вокруг деятельности компании "Мотор Сич", сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что стратегическим приоритетом государственной политики в отношении "Мотор Сич" является развитие предприятия, как базового для выполнения государственного оборонного заказа, в том числе в производстве украинских крылатых ракет.

Данилов также напомнил, что с целью обеспечения национальных интересов в сфере авиационных двигателей было принято соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины №58 "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", которым определены конкретные задачи Кабинета министров Украины и другим государственным органам.

Ранее в четверг президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно совместно с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны и СБУ принять исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства. "Следует провести системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности, "Мотор Сич", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как сообщалось, перед этим Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич" (Запорожье). Китайская компания уточнила, что в тот же день Beijing Skyrizon отозвала из АМКУ заявление, которое она подала совместно с госконцерном "Укроборонпром" в июне 2019 года. Xinwei указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном производстве о продаже контрольного пакета акций.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сич", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия…, осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте акций, принятом по ходатайству СБУ.