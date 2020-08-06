Экономика

18:59 06.08.2020

НБУ и IFC будут совместно работать над повышением финансовой инклюзии и развитием финтеха

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НБУ и IFC будут совместно работать над повышением финансовой инклюзии и развитием финтеха

Глава Национального банка (НБУ) и Кирилл Шевченко и региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар 6 августа подписали меморандум о совместной работе над повышением финансовой инклюзии и развитием финтеха в Украине путем расширения доступа к кредитам и популяризации электронных платежей граждан и малого бизнеса.

Согласно сообщению на сайте НБУ в четверг, этот договор стал частью четырехлетней программы технической помощи "Финансовая инклюзия для экономического роста" (Ukraine Financial Inclusion for Growth Program), которая реализуется в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Фондом эффективного управления правительства Великобритании в Украине.

По данным группы Всемирного банка, около 40% взрослых украинцев не имеют счетов в финансовых учреждениях, при этом большинство держателей карт до сих пор используют их только для снятия наличных.

Цель сотрудничества IFC и Нацбанка - ввести новые финансовые продукты для граждан и малого бизнеса, расширить доступ к счетам кредитов в финучреждениях, сделать финуслуги более доступными, качественными и используемыми, а также обеспечить защиту прав потребителей финуслуг.

"Меморандум с IFC - это важный шаг вперед. Вовлеченность граждан в финсистему, доступ к финуслугам, защищенность клиентов финучреждений - приоритеты нашей совместной работы", - отметил Шевченко, которого процитировала пресс-служба НБУ.

Отмечается, что сотрудничество в рамках меморандума также будет способствовать созданию конкурентных рыночных условий для операторов финуслуг, уменьшению транзакционных издержек для клиентов, а также откроет новые возможности для развития цифровых финуслуг.

Согласно сообщению, IFC также будет оказывать техпомощь НБУ, помогать с разработкой и воплощением национальной финансовой инклюзии.

"Чрезвычайно важно открыть рынок для инвесторов, подпитывая страну и обеспечивая устойчивый экономический рост (…) Опираясь на свой глобальный опыт, IFC поможет Украине расширить доступ к финансированию для тех категорий граждан и бизнеса, которые сейчас исключены из рынка", - отметил Пеллмар.

НБУ напомнил, что расширение финансовой инклюзии предусмотрено Стратегией развития финсектора Украины до 2025 года и является одним из приоритетных направлений работы.

Теги: #ifc #нбу #меморандум
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