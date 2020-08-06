АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 18,3 млн грн за введение дополнительной услуги для грузовладельцев и несогласование ее с ними

АО "Укрзализныця" (УЗ) определило некоторые ж/д станции, которые используются для отправления или получения грузов, малодеятельными и в безальтернативном порядке ввело для грузовладельцев услугу "Подача и уборка вагонов и контейнеров для погрузки или выгрузки на малодеятельных станциях для выполнения коммерческих операций, а также работ по приему, выдачи, погрузки и выгрузки".

Как сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в четверг, при введении такой услуги, ее стоимость составляла 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр и в дальнейшем росла. В связи с тем, что такие действия УЗ имели признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, комитет начал рассматривать это дело.

Так, комитет установил, что УЗ без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, в безальтернативном порядке ввело услугу, установило стоимость на нее, а также определило основания для ее применения (применяется после заключения дополнительного соглашения), а подписание дополнительного соглашения о предоставлении услуги является условием предоставления обществом услуг перевозок грузов с/на малодеятельные грузовые станции, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

"Анализ статей расходов стоимости услуги показал, что она является экономически необоснованной и такой, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке. Стоимость услуги установлена без учета различных обстоятельств, в частности, по количеству вагонов, подаваемых или убираемых, их наполненности и т.д., что свидетельствует о некорректных расчетах и необоснованной стоимости услуги", - заявляют в АМКУ.

Комитет отмечает, что поскольку "Укрзализныця" не смогла опровергнуть указанный вывод о наличии и квалификации совершенного нарушения, на заседании в среду АМКУ признал действия компании злоупотреблением монопольным положением на рынке перевозки грузов ж/д транспортом, что привело к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, которое было бы невозможным в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Кроме того, комитет оштрафовал УЗ на 18,282 млн грн и обязал прекратить указанное нарушение.

О выполнении указанного решения и оплате штрафа АО "Укрзализныця" должна сообщить комитет на протяжении двух месяцев со дня его получения.