Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подорожала до $45,38 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг не демонстрируют единой динамики: WTI продолжает дешеветь, в то время как Brent перешла к росту.

Поддержку рынку, в частности, оказывают перспективы принятия новых стимулирующих мер в США, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 кв в четверг составляет $45,38 за баррель, что на $0,21 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,06 (0,14%), до $42,13 за баррель.

На настроения инвесторов также влияют новости о продолжающемся распространении коронавируса и опасения относительно восстановления спроса, пишет S&P Global Platts.

"Недавний скачок случаев заражения и восстановление некоторых связанных с вирусом мер в ближайшей перспективе замедлит экономическое восстановление", - отмечает аналитик AxiCorp. Стивен Иннс.

Однако он считает, что в сентябре можно ожидать ускорения темпов восстановления, если "развитие ситуации с вирусом не приведет к повторному введению общих локдаунов".

Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с 6 марта на данных Минэнерго США о снижении запасов в стране за неделю, завершившуюся 31 июля, на 7,373 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей.

Тем временем Саудовская Аравия в сентябре снизит цены на нефть для покупателей из Азии и Европы, при этом для американских клиентов стоимость не изменится, сообщила госкомпания Saudi Aramco.