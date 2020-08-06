Минпром должен согласовывать покупку акций государственных и частных предприятий ОПК

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минпром) должно согласовывать план реформы таких стратегических предприятий, как "Мотор Сич", в том числе покупку их акций, отмечает вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"На сегодняшний день мы находимся на этапе начала реформы ОПК. Это касается и государственных предприятий, и предприятий частного сектора. В частности, новосозданное министерство должно согласовывать все планы, которые связаны с реформой, в том числе с приобретением акций тех или иных предприятий", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Уруский подчеркнул, что стратегические предприятия – это достояние всего украинского народа, поэтому их работа находится в поле деятельности правительства.

По словам вице-премьера, он начал ознакомления с предприятиями ОПК. "В частности, и производственное объединение "Мотор Сич" я посетил в пятницу", - сказал глава Минпрома.

Уруский указал, что сейчас министерство изучает состояние таких предприятий, анализирует ситуацию на них, готовит предложения по развитию, изучает все те конфликтные ситуации, которые, возможно, имеют место на разных предприятиях.

Ранее в четверг президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно совместно с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны и СБУ принять исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства. "Следует провести системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности, "Мотор Сич", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как сообщалось, в ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. в сообщении на Шанхайской фондовой бирже информировала, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич" (Запорожье).

Xinwei уточняет, что в тот же день ее дочерняя компания Beijing Skyrizon отозвала из АМКУ заявление, которое она ранее подавала совместно с госконцерном "Укроборонпром". Xinwei указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

DCH Group - одна из крупных промышленных финансовых групп Украины, объединяющая металлургическую, горнодобывающую, машиностроительную, инфраструктурную, финансовую и другие отрасли.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на то время советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном производстве.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.