Печерский райсуд перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку относительно обслуживания их депозитов

Печерский районный суд Киева по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 гг. на счетах кипрского филиала финучреждения, сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.

"Очень коротким было заседание. Представитель истца заявил о ходатайстве об изменении своего заявления. Мы также заявили о ходатайстве об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что только сегодня была получена повестка и документы. Суд отложил рассмотрение дела на 14 августа", – сказал он журналистам в среду.

Он уточнил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, "которые якобы ПриватБанк должен указанным компаниям".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка в четверг, указанный в измененном заявлении размер процентов составляет 13%, тогда как ставка по депозитам в еврозоне - около 2%.

Сумма заявленных в последнем иске требований оффшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты), отметили в пресс-службе.

"Истцы (…) просят, чтобы суд точно определил сумму, которую должен выплатить ПриватБанк (…) А также (…), в случае невыполнения банком добровольно обязательств по выплате таких сумм, просят предоставить возможность Государственной исполнительной службе принудительно взыскать со счетов ПриватБанка указанные денежные средства", – прокомментировал поданный оффшорами Суркисов иск Пожидаев.

Он подчеркнул, что согласно позиции ПриватБанка, в 2016 году при проведении национализации депозиты связанных лиц были обменены на акции дополнительной эмиссии и, соответственно, такие договоры на сегодняшний день являются выполненными.

По словам Пожидаева, в рамках действующего законодательства суд не может обязать ПриватБанк выплатить какую-либо сумму офшорам Суркисов в ходе этого производства, поскольку требования, заявленные в нем, являются нематериальными.

"Тут подменяется не только (…) само постановление от 2017 года, а фактически таким образом суд способом, не предусмотренным законодательством, может удовлетворить исковые требования, которые даже в этом процессе не заявляются. (…) В этом процессе (…) речь идет о нематериальных требованиях - обязать банк выполнять договоры. Ни одного требования о взыскании какой-либо суммы в рамках дела (…) не объявлено", - пояснил Пожидаев.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка, 6 августа около обеда банк получил от представителя истца повестку о вызове на судебное заседание Печерского райсуда Киева по иску оффшорных компаний братьев Суркисов относительно порядка выполнения решения суда от 9 февраля 2017 года, разъясняя которое в 2020 году судья Владислав Пидпалый обязал банк выплатить оффшорам около $250 млн.

Пресс-служба ПриватБанка подчеркивала, что истцы просят установить порядок выполнения постановления, которое в настоящее время выполнить уже нельзя, так как исполнительные производства завершены, а материалы по ним направлены в правоохранительные органы.

Киевский апелляционный суд 15 апреля 2020 года отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом около $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня, госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления ПриватБанка по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.