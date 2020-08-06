Экономика

15:38 06.08.2020

Гендиректор "Укртрансгаза" Алексеенко ушел из компании

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Гендиректор "Укртрансгаза" Алексеенко ушел из компании

 Генеральный директор АО "Укртрансгаз" (УТГ) Сергей Алексеенко покинул должность, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, с четверга полномочия гендиректора УТГ временно исполняет первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

"Мы искренне благодарны Сергею за значительный вклад, который он сделал за годы работы в "Укртрансгазе" и "Нафтогазе". За это время компания прошла масштабную трансформацию, укрепила свою репутацию и стала полноправным игроком на газовом рынке Европы", - отметил глава правления НАК Андрей Коболев, которого цитирует пресс-служба.

Алексеенко несколько лет работал главным советником главы "Нафтогаза", в 2007-м вошел в состав правления УТГ, в марте 2019-го возглавил компанию.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

Теги: #гендиректор #укртрансгаз #кадры
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